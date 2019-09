A4, traffico intenso da Montebello a Verona

Mattinata di passione in A4: tra Montebello e Verona il traffico è rallentato. Per ora non sono note le cause dei rallentamenti: non sono infatti segnalati incidenti, ma la giornata inaugurale di Marmomacc a Verona con la presenza di Zaia in mattinata potrebbe essere una delle concause. Segnalati rallentamenti anche nelle arterie secondarie.