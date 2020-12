Incidente questa mattina in A4 verso le 8,30 tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, in direzione Milano, quando, per cause ancora da accertare, un tir carico di birra ha sbandato ed è finito fuoristrada. Il conducente del camion è stato soccorso dai sanitari del 118 e ricoverato in codice giallo. Sul posto le forze dell’ordine. Al momento non si segnalano disagi alla circolazione.