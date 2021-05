A4 – Tamponamento tra 3 tir: 4 feriti, traffico in tilt (FOTO)

Poco prima delle 8 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra il casello di Latisana e l’innesto per l’A28 in direzione Venezia per un tamponamento tra tre mezzi pesanti: 4 feriti di cui uno grave. I pompieri arrivati da Portogruaro, Latisana Mestre con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici liberato un autista rimasto incastrato nella cabina di un camion. Il conducente è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale in eliambulanza. Altri tre feriti sono stati assistiti dal personale del 118 accorsi con più ambulanze. Interrotto il traffico autostradale in direzione Venezia. Sono ora in corso le operazioni di rimozione dei mezzi e dei detriti dei carichi persi dai mezzi pesanti. Sul posto la polstrada e i personale ausiliario di autovie. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in corso.