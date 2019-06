A4 – Si incendia furgone in autostrada: autista scende in tempo

Alle 14:30 di mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra i caselli di Grisignano e Vicenza est per l’incendio di un furgone frigo: illeso il conducente. Il rodigino alla guida del mezzo mentre correva in direzione Milano, si è accorto del fumo in cabina. Ha accostato, scendendo dal mezzo, mentre quello prendeva fuoco. I pompieri accorsi da Vicenza, hanno spento il rogo, che ha completamente distrutto il furgone, adibito al trasporto di generi alimentari, andato completamente bruciato.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono durate circa un’ora.