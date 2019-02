A4 – Scontro tra tir: un ferito grave e traffico bloccato

Ennesimo incidente con conseguente paralisi del traffico in A4. Oggi lo scontro è avvenuto intorno alle 13.30 tra i caselli di Montebello e di Soave, in direzione ovest. Due tir si sono scontrati: grave uno degli autisti, trasportato in codice rosso all’ospedale di Verona. Le code sono arrivate ai 6 chilometri, anche per un cantiere presente nella zona.