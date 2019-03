A4 – Scontro tra 2 auto e 1 tir: 4 feriti e chilometri di coda FOTO&VIDEO

Alle 13:10, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra i caselli di Vicenza est e Grisignano in direzione Venezia per un incidente tra due auto e un automezzo pesante: quattro feriti. I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre gli occupanti della Peugeot 3008, un uomo e tre donne sono riusciti a venire fuori autonomamente dall’auto capovoltasi dopo l’urto con il guardrail. Le quattro persone sono state prese in cura dal personale del suem 118 e portate in ospedale. Illesi i due occupanti della Mini Cooper e del camion toccato lateralmente dalla vettura. La polstrada ha effettuato i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro, mentre il personale ausiliario dell’autostrada ha canalizzato il traffico sulla prima corsia. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.