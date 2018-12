A4 – Montecchio, scontro furgone-camion: muore un 39enne, ferito l’autista

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 18

Alle 15:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Montecchio Maggiore Vicenza ovest in direzione Venezia per un tamponamento tra un furgone e un camion un deceduto e un ferito. La squadra dei pompieri accorsa da Arzignano ha messo in sicurezza i mezzi, nonostante i soccorsi il personale medico del Suem118, ha dovuto dichiarare la morte del 39 enne passeggero del furgone di Noventa di Piave. Estratto e trasferito in ospedale l’autista 67 enne, pure lui noventano. La Polstrada ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, sul posto anche personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate dopo circa 2 ore.

——-

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 17

Uno scontro tra un furgone e un camion e lo schianto, terribile: gravissimo incidente oggi pomeriggio intorno alle 15 di oggi. Nell’incidente ha perso la vita uno degli occupanti del furgone, mentre un altro è rimasto ferito. Illeso l’autista del camion. Code oltre i 10 chilometri in direzione Venezia e autostrada bloccata fino alle 16.30. Sul posto Suem, vigili del fuoco e Polstrada. L’autostrada è rimasta bloccata per permettere ai soccorsi di operare. Verso le 17 il traffico è ricominciato a scorrere.