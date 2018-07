VICENZA EST/OVEST- Maxi-tamponamento tra tir in A4: traffico in tilt (VIDEO e FOTO)

Dalle 7.55, i vigili del fuoco stanno operando lungo l’autostrada A4 per un tamponamento fra tre mezzi al pesanti a 500 metri circa della prima galleria dei berici, tra i caselli di Vicenza Ovest ed Est in direzione Venezia: feriti due conducenti. I pompieri intervenuti con due squadre hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti in maniera non grave sono stati assistiti dal personale del Suem 118. Sono ora in corso le operazioni di recuperi dei mezzi da parte del soccorso stradale con l’assistenza assicurata da parte delle squadre dei vigili del fuoco. Il traffico al momento scorre su una corsia. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la polizia stradale.