A4 -Lavori notturni e chiusure: ecco dove e quando

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

La società di gestione del tratto autostradale dell’A4 informa dei possibili disagi previsti per la settimana prossima. A causa dell’apertura di necessari cantieri di lavori lungo le gallerie sui Colli Berici – tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest – sarà allestita un’unica corsia di marcia dalle ore 21 di lunedì alle 6 del mattino successivo, per ciascuna serata. La tangenziale Sud, invece, sarà chiusa nella notte tra venerdì e sabato, nel tratto tra gli svincoli 3 e 4.

Nel dettaglio, tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in carreggiata Est in direzione Venezia sarà aperta una sola corsia di marcia nelle notti tra lunedì e martedì, e nella serata seguente fino all’alba di mercoledì.

In direzione Milano invece si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle due notti successive.

La Tangenziale Sud di Vicenza sarà chiusa sia in carreggiata Est tra Vicenza Ovest e Campedello , che in carreggiata Ovest, tra Campedello e Vicenza Ovest, nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 novembre.