A4 – Incidente tra Montebello e Montecchio: oltre 7 km di coda

Un incidente tra due camion questa mattina in autostrada tra i caselli di Montebello e Montecchio, in direzione Venezia, ha creato una coda di oltre 7 chilometri. Sul posto Suem, Polstrada e Vigili del fFuoco anche se non si registrano feriti gravi. Traffico intenso anche nelle arterie stradali vicino ai caselli e verso la città. La situazione sta tornando alla normalità ora.