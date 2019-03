A4 – In bici in autostrada tra le gallerie di ViOvest e ViEst

Pedalava tranquillamente sulla sua bici, con le cuffiette nelle orecchie in piena A4, lo straniero che sabato pomeriggio è stato filmato e notato da alcuni automobilisti che transitavano il tratto delle gallerie tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Come riporta Il Gazzettino, alle 14.30 la Polizia Stradale è intervenuta con due pattuglie da Padova e Vicenza per fermarlo, accompagnarlo fuori e identificarlo. L’imprudente ciclista sarebbe entrato al casello di Vicenza Ovest pedalando poi a lato strada in direzione Venezia.