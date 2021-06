A4, furgone contro tir durante un sorpasso: traffico bloccato

Stamattina poco dopo le 9 un furgone si è scontrato contro un Tir in A4 durante un sorpasso: la centina del camion è volata via in mezzo all’autostrada. Solo il caso ha voluto che in quel momento non stesse passando nessun altro mezzo. È successo lungo il tratto della A4 compreso tra gli svincoli di Portogruaro e San Stino. Il conducente di un furgone, che proveniva da Udine, è finito contro un mezzo pesante mentre era in fase di sorpasso. Sul posto gli agenti della Polizia autostradale di San Donà con gli Ausiliari del traffico e il soccorso dell’Aci. Inevitabili le code e il traffico praticamente bloccato.

Foto Il Gazzettino