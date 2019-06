A4 e A31: lavori e chiusure provvisorie

Proseguono in autostrada A31 Valdastico i lavori di pavimentazione, che comportano la chiusura del casello di Thiene, per i veicoli in entrata con direzione Vicenza-Rovigo(carreggiata Sud) dalle ore 10 di lunedì 10 giugno alle 14 di venerdì 14 giugno. Nello stesso periodo, comunica la società autostradale Brescia-Padova, si viaggerà su una sola corsia per ogni senso di marcia tra i caselli di Thiene e Dueville (dal km 79 + 900 al km 76 + 800).

Per lavori di manutenzione all’interconnessione tra le autostrade A4 Brescia-Padova e A31 Valdastico resterà poi chiusa l’immissione in direzione Rovigo per il traffico proveniente da Venezia, dalle 21 di venerdì 7 alle 6 di sabato 8 giugno.Nella stessa notte, in Tangenziale Sud di Vicenza, dal Km 8 + 500 al Km 9, si viaggerà a senso unico alternato.

In A4, per lavori di pavimentazione, in carreggiata Ovest (in direzione Milano) tra i caselli di Montecchio e Montebello (dal km 317+500 al 314+600), si viaggerà su due corsie di marcia di larghezza ridotta,dalle ore 20.00 di venerdì 7 giugno alle 24.00 circa di domenica 9 giugno.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare