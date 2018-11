A4 – Cantiere a Vicenza Est, autostrada in tilt

Mattinata di passione in A4 stamattina: in direzione Milano all’altezza di Vicenza Est il traffico è in tilt per un cantiere di pavimentazione tra i caselli vicentini. Più di 15 i chilometri di coda tra Vicenza Est e Padova Ovest, mentre sono quasi 9 i chilometri sulla Valdastico tra Vicenza Nord e l’innesto con la A4 in direzione Rovigo. Per consentire i lavori, lo svincolo di Vicenza Est rimarrà chiuso fino alle 20 di domani.

Foto d’archivio