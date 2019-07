A4 – Camion prende fuoco in corsa, chiusa l’autostrada

Autocisterna prende fuoco in corsa, chiusa la A4 fra Venezia e Padova in entrambe le direzioni. Il camion, che pare trasportasse generi alimentari ed era in sosta, secondo Il Gazzettino, si è fermato al chilometro 371 in direzione Milano intorno alle 16.15 per un incendio. Sul posto i vigili del fuoco che hanno fatto chiudere il tratto fino al termine dell’intervento.

L’autostrada è stata riaperta alle 16.50, ma con transito solo in corsia di sorpasso.