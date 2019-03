A4 – Auto tampona tir all’entrata dell’area di servizio: muore 40enne di Sarcedo

Poco prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 all’ingresso dell’area di servizio di Arino di Dolo in direzione Venezia per un tamponamento di un mezzo pesante da parte di un’auto: deceduto l’uomo alla guida della vettura, il 40enne Marco Santorso di Sarcedo. I pompieri accorsi da Padova e Mira hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso l’uomo, ma purtroppo il personale medico del suem 118 ha dovuto constatare la morte dell’uomo che aveva compiuto 40 anni non più tardi di un mese fa. Santorso era alla guida di una Giulietta e sembra che a causa della nebbia non abbia visto il tir davanti a sè. Coinvolto parzialmente anche un furgone nell’incidente. La polstrada ha eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate alle due circa. Marco era molto conosciuto a Sarcedo perchè figlio dell’assessore al bilancio e lavori pubblici Gianfranco Santorso e caposcout del gruppo locale: stava andando a prendere il fratello all’aeroporto di Venezia. I due avrebbero partecipato oggi al funerale della nonna materna. Un dramma del dramma per la famiglia Santorso e per l’intero paese.