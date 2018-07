A4 – Auto fuori strada: disagi e un ferito nella notte (FOTO)

La notte scorsa, alle 01:40 circa i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Montebello e Soave in direzione Milano per il rovesciamento di un’auto dopo la perdita di controllo del conducente. La squadra intervenuta da Lonigo ha messo in sicurezza l’auto e soccorso il conducente, poi preso in cura dai sanitari del 118 per essere portato in ospedale. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.