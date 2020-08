A Zermeghedo in arrivo la nuova illuminazione al campo da calcio

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Il Comune di Zermeghedo ha ottenuto un contributo di 36.800 euro dalla Regione del Veneto (nell’ambito di un bando per lavori pubblici di interesse locale) per il completo rifacimento dell’illuminazione del campo da calcio. Altri 18.200 euro sono stanziati dal Comune per coprire l’intera spesa dell’intervento, che ammonta a 55.000 euro.

Attualmente l’illuminazione del campo è assicurata da 6 pali alti 8 metri, su cui sono alloggiati proiettori a ioduri metallici che, oltre a non assicurare un adeguato risparmio energetico, non riescono a raggiungere la potenza minima per un’adeguata illuminazione indicata dalla norma UNI EN 12193, ossia 100 lux.

Il nuovo impianto risolverà questi problemi, perché i nuovi 6 pali saranno alti 16 metri e su ognuno di essi saranno alloggiati 4 proiettori a led da 330 volt.

“In questo modo – spiega il sindaco Luca Albiero – il campo avrà un’illuminazione completamente rinnovata, ad alto risparmio energetico e molto più adeguata alla disputa di allenamenti o partite serali. Ringrazio la Regione per il contributo e i nostri uffici comunali per aver fatto in modo che i lavori potessero partecipare al bando”.

Entro la fine dell’anno sarà indetta la gara d’appalto. I lavori saranno eseguiti nei primi mesi del 2021.