A VOICE anche tre unità cinofile per garantire la sicurezza dei visitatori

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

In questa edizione di Voice – Vicenzaoro International Community Event – ad affiancare e supportare il tradizionale servizio di sicurezza si sono aggiunte tre unità cinofile della società Stargate Security. Una novità legata anche alle prescrizioni regolamentari derivanti dall’applicazione delle procedure Covid-19 per limitare i contatti tra il personale della sicurezza e i visitatori, con i loro bagagli, durante le operazioni di sicurezza ai varchi di accesso. Le tre squadre cinofile hanno operato anche all’interno del quartiere fieristico e sono rimaste a disposizione delle Forze di Polizia per ogni loro esigenza ausiliaria o di supporto.