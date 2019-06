A Villa Caldogno Mirror Face to Face

INAUGURAZIONE

Villa Caldogno, piano nobile sabato 15 giugno, ore 20:45

ESPOSIZIONE Villa Caldogno, seminterrato – Via Zanella, 3 – CALDOGNO (VI)

Dal 15 giugno al 14 luglio 2019

ORARI di APERTURA giovedì e venerdì 9:00 – 12:00 sabato 9:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00 domenica 9:00 – 12:00 Ingresso libero

Il Club for Unesco di Vicenza continua la sua opera di scandaglio nel mare della grafica d’arte contemporanea proponendo, per questa quarta edizione della rassegna Mirror – Face to face, una selezione di opere di artisti italiani e portoghesi. Le tre esposizioni precedenti hanno affiancato a quelli di casa nostra artisti della Macedonia, dell’Estonia e del Cile. Questa è la volta, dunque, del Portogallo. Ben oltre la visione, tra il romantico e lo stereotipato, di margine dell’Europa neolatina sospeso in una fascinosa decadenza e nella nostalgia di un passato irripetibile di avventure marinaresche che da qualche tempo attrae frotte di pensionati (e non solo) di casa nostra, il Portogallo è una zattera di pietra alla deriva di mondi e culture, l’Africa, il Sudamerica, l’immaginario dell’infinito oceanico, respinta-attratta dal cortile europeo come nella parabola di Saramago. Il piccolo e l’infinitamente grande, fatalismo e desiderio, realtà e sogno, identità meticcia e sofferta subalternità convivono senza elidersi nella cultura e nell’arte di un Paese del cui apporto e afflato ha quantomai bisogno quest’Europa che pesticcia sempre più sui propri egoismi. Anche nell’ambito della grafica d’arte il panorama portoghese è alquanto variegato, aperto a influssi eterogenei, approdo di innesti vitali. La Biennale Internazionale di Grafica di Douro (la più importante del paese e tra le maggiori al mondo) è una preziosa occasione di confronto internazionale oltre che una grande festa comunitaria. In questa edizione di Mirror – Face to face, sono messi allo specchio circa sessanta artisti, tra portoghesi e italiani, e sono stati invitati a proporre al pubblico la propria opera favorendo il confronto sulla stampa d’arte attraverso temi, tecniche, prospettive interpretative differenti. Lo specchio è la porta di passaggio tra mondo reale e immaginario, contrapposizione tra occhio e sguardo, esteriorità e interiorità, oscillazione tra il vedere (riflettere) e il comprendere (far riflettere), lo specchio svela ciò che è oltre la dimensione figurativa rappresentata nel quadro, dilatando lo spazio e offrendo allo spettatore sdoppiamenti percettivi. La mostra è curata da Valeria Bertesina, ideatrice del progetto (curatrice della Biennale Internazionale Di Carta/ Papermade di Schio, Vicenza), mentre la mostra portoghese è curata da Nuno Canelas (ideatore e curatore della Biennale Internazionale di Grafca di Douro). Il Club for UNESCO di Vicenza e l’organizzazione del Museo di Douro, con il supporto di altri Enti e Istituzioni, in primis Qu.Bi Gallery di Vicenza e il Liceo Artistico Statale A. Canova, sono i riferimenti organizzativi, rispettivamente per l’Italia e il Portogallo. Mirror – Face to face persegue le indicazioni della Convenzione UNESCO 2005 sulla Diversità delle Espressioni Culturali e la Convenzione del Consiglio d’Europa sul Valore dal Patrimonio Culturale per la Società.

ARTISTI PARTECIPANTI

Francisco José Almeida Santos Agostinho, Verónica Amil Dias, Maria da Paz Amorim, Andreia Andrade, Vitaliano Angelini, Eva Aulmann, Giulia Maria Belli, Maria Pina Bentivenga, Vico Calabrò, António Canau, Nuno Canelas, Nim Castanheira, Celeste Cerqueira, José Coelho, Margarida Coelho, Elisa Cornacchia, Maurizio Corradin, Céu Costa, Regina Costa, Liborio Curione, José de Guimarães, Jörge de Sousa Noronha, Henrique do Vale, Maria Gabriel, Ana Galvão, Riccardo Giacomini, Gaia Gianardi, João Barroca Inácio, Veronica Longo, Margarida Lourenço, Patrizio Marafni, Cecilia Maran, Francesca Marcolin, Leonardo Marenghi, Silvana Martignoni, Frank Martinangeli, Barbara Martini, Marcela Miranda, Elena Monaco, Matteo Nardella, Andrea Pacini, Toni Pecoraro, Teresa Pedroso, Giordano Perelli, Silvestre Pestana, António Pizarro, Sérgio Portugal, João Ribeiro, Tereza Ribeiro de Castro, Miriam Rodrigues, Acácio Rodrigues de Carvalho, Gianluca Rossitto, Daniela Savini, Roberto Tonelli, Cristiano Vettore, Giuseppe Vigolo. Una sala espositiva sarà dedicata a Miniprint Exchange e partecipa all’esposizione una rappresentanza di allievi del Liceo Artistico Statale A. Canova. La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da Nerocromo di Caosfera Edizioni.