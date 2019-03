A Vicenza una nuova campagna anti-cancro

Le regole della salute e del benessere devono essere seguite anche durante la terza età. In questo modo è possibile stare lontano dal cancro. E’ questo l’obiettivo della campagna nazionale Cancro, la prevenzione non si ferma dopo i 65 anni. L’iniziativa è promossa da AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e Fondazione AIOM, in collaborazione con Senior Italia FederAnziani. A spiegare, ai non più giovanissimi, l’importanza di seguire stili di vita sani sarà il dott. Giuseppe Aprile, Direttore Dipartimento Oncologia Clinica ULSS8 Berica e Consigliere Nazionale AIOM.

“In Italia un cittadino su cinque ha più di 65 anni. Il 64% dei tumori colpisce le persone con più di 65 anni di età – afferma Aprile -. Il rischio di sviluppare un tumore in questa età è 40 volte più alto rispetto a chi ha una età fra i 20 e i 44 anni. Eppure gli anziani non seguono sempre stili di vita corretti. Una percentuale importante, oltre il 10%, fuma regolarmente, l’89% non consuma almeno cinque porzioni al giorno di frutta e verdura, oltre il 25% ha una vita troppo sedentaria e non svolge alcuna attività sportiva, il 19% consuma alcol in modo eccessivo. Sono tutti fattori di rischio responsabili dell’insorgenza di almeno il 40% dei tumori. Non solo, gli anziani seguono poco la prevenzione secondaria, cioè il ricorso agli screening oncologici fondamentali per la diagnosi precoce. Da questa consapevolezza nasce il primo progetto nazionale per la prevenzione oncologica primaria, secondaria, e la diagnosi precoce dei tumori negli over 65 anni. Un progetto importante, mai realizzato finora nel nostro Paese, che ci permette di incontrare oltre 50.000 anziani e le loro famiglie”.