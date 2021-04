A Vicenza una festa della bicicletta: veloCittà

Una giornata di festa della bicicletta per celebrare il mondo delle due ruote. La data da segnare sul calendario è domenica 27 giugno, quando avrà luogo il festival “veloCittà. Una città in bicicletta!” con eventi e attività che si svolgeranno in Campo Marzo e viale Roma.

In attesa dell’evento, partiranno domani gli appuntamenti di “Aspettando veloCittà”. Alle 20.30 si terrà infatti l’incontro in diretta Facebook e YouTube sulla pagina di veloCittà con il sindaco Francesco Rucco e Silvio Martinello, ex ciclista professionista, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta e pluricampione del mondo olimpico di ciclismo su strada.

“Il mondo delle due ruote sarà tra i protagonisti della domenica ecologica del 27 giugno – spiega l’assessore all’ambiente Simona Siotto – Sarà una giornata di confronto, gioco, esplorazione e spettacolo su tutto ciò che riguarda le due ruote per sensibilizzare la cittadinanza sui molteplici benefici della bicicletta e sulle sfide che attendono la mobilità ciclabile in città. Nei prossimi mesi inoltre sarà già possibile salire in sella virtualmente con i 16 eventi di “Aspettando veloCittà”, in programma da domani al 12 giugno, per una primavera sempre in bicicletta”.

Il festival è organizzato da dodici associazioni in collaborazione con il Comune di Vicenza, che ha disposto un contributo economico di 5 mila euro a sostegno delle spese di gestione della manifestazione e l’esenzione dall’applicazione del canone Cosap per gli espositori e i punti di somministrazione di alimenti e bevande, i cui introiti verranno devoluti a enti e associazioni che operano nel sociale.

Promotori dell’iniziativa sono l’associazione Civi&Co, Fiab Vicenza Tuttinbici, Legambiente Vicenza, Wwf Vicenza-Padova, Vicenza Bike Polo, Federazione ciclistica italiana Comitato provinciale Vicenza, Scuola berica mountain-bike, Cicletica, Cooperativa Insieme, Agesci zona Berica, Acs (Attività sportive confederate), Centro sportivo italiano comitato di Vicenza.

Per quanto riguarda “Aspettando veloCittà”, si partirà domani con il primo evento online. A seguire, gli appuntamenti si svolgeranno ogni venerdì sempre in diretta Facebook fino al 14 maggio. Da sabato 15 maggio a sabato 12 giugno si alterneranno invece incontri da remoto e in presenza, se permesso dalle disposizioni dalla normativa vigente per il contrasto al Covid-19. Il programma completo è disponibile nel sito www.velocitta.it.