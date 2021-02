A Vicenza un parco dedicato a Maria Teresa Fortuna Canivet

Questa mattina la giunta, su indicazione della commissione consultiva per la toponomastica cittadina, ha dato il via libera a una nuova intitolazione che riguarda il parco vicino alla nuova piazza di Bertesina.

L’area verde, che si estende per 9 mila metri quadrati circa, e alla quale si accede dal nuovo parcheggio di strada di Bertesina, sarà dedicata, infatti, a Maria Teresa Fortuna Canivet, vicentina, archeologa illuminata e tra le fondatrici dell’International Soroptimist Club.

Anche a lei si deve l’importante scoperta dell’iscrizione di Ponzio Pilato a Cesarea Marittima, avvenuta nel giugno del 1961.

Biografia

Maria Teresa Fortuna Canivet, archeologa, è nata a Vicenza il 18 agosto 1927 e morta a Parigi il 28 aprile 1982. È sepolta nel cimitero maggiore di Vicenza. Dopo la maturità classica al Liceo Pigafetta, si è laureata in Lettere all’Università di Padova dove ha avuto incarichi didattici. Con il marito professor Pierre Canivet, archeologo, ha effettuato scavi archeologici in Medio Oriente fra Iran, Siria, Palestina, Turchia.. Anche a lei si deve l’eccezionale scoperta nel 1961 a Cesarea Marittima (oggi in Israele) dell’unica lapide esistente con la firma di Ponzio Pilato, “prova regina” della sua reale esistenza, documentata solo nei Vangeli. Di questa scoperta ricorrono quest’anno i 60 anni. È stata socia corrispondente dell’Accademia Olimpica di Vicenza dal 1970; nel 1975 è tornata a Vicenza per una memorabile conferenza su: “L’immagine di Adamo-Cristo in una chiesa di Huarte (Siria) del secolo V”. Nel 1986 l’Accademia Olimpica l’ha ricordata con un volume di suoi scritti (prefazione Mariano Rumor e Giorgio Oliva). È stata tra le prime socie e fondatrici del Soroptimist Club di Vicenza, oltre che prima presidente vicentina dell’International Soroptimist Club. A maggio 2021 la Linfa dell’Ulivo (iniziativa parallela al Festival Biblico per la parte storico-archeologica, coordinata da Presenza Donna con Fondazione Homo Viator San Teobaldo) avvierà i festeggiamenti delle ricorrenze collegate alla Fortuna Canivet, con un convegno su Ponzio Pilato.