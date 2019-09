A Vicenza torna VIOFF con Golden Arts: tutte le informazioni

Sta per debuttare la terza edizione di VIOFF, Fuori Fiera di Vicenzaoro, dedicata alle Golden Arts e in scena da venerdì 6 a domenica 8 settembre 2019 a Vicenza.



Un evento realizzato grazie alla collaborazione fra Comune di Vicenza e Italian Exhibition Group che celebra l’arte in tutte le sue forme: arti visive, danza, musica, teatro, letteratura e molto altro animeranno le vie del centro di Vicenza in un eccezionale evento diffuso che celebra le diverse manifestazioni della bellezza. A far da cornice la città di Vicenza che, con i suoi maestosi edifici firmati Andrea Palladio, fa da ponte con il protagonista indiscusso di Golden Arts, Salvador Dalì.

L’artista catalano, che non ha mai nascosto la sua profonda ammirazione per Palladio al punto da definirlo el archetipo de lo daliniano, dominerà la scena con l’esposizione esclusiva di alcune delle sue sculture grazie alla collaborazione tra il Comune di Vicenza e IEG con la Dalí Universe, tra le più grandi e prestigiose collezioni private di opere dell’artista spagnolo al mondo. Presso la Fiera di Vicenza, dal 5 all’11 settembre, saranno esposte due sculture monumentali che, successivamente, fino al 26 gennaio 2020, verranno spostate nel cuore della città: Danza del Tempo I (Piazza delle Erbe) e Omaggio a Tersicore (Campo Marzo). Sempre nel centro storico di Vicenza ci saranno altre sculture monumentali e museali dell’importante collezione di Beniamino Levi, ossia Venere Spaziale (Piazza Matteotti), Elefante del Trionfo (Piazza dei Signori), Ballerina Daliniana (Basilica Palladiana), Danza del Tempo III (Piazza San Lorenzo), Pianoforte Surrealista (Conta’ Cavour, angolo Corso Palladio).

Gli allestimenti delle statue e la loro collocazione avranno luogo questa notte, tra il 3 e il 4 settembre.

Inoltre, sarà possibile visitare dal 7 settembre fino al 26 gennaio 2020 la mostra “Arte Preziosa: le sculture gioiello di Salvador Dalí” presso il Museo del Gioiello, nella suggestiva cornice della Basilica Palladiana. All’interno di Vicenzaoro September, sarà presentata un’esclusiva collezione di gioielli, ideata, studiata e realizzata da Dalí Universe Gold in collaborazione coi maestri orafi vicentini.

A proposito di grandi nomi, l’attesa cresce sempre più per lo spettacolo esclusivo di un gruppo di primi ballerini e solisti del teatro Alla Scala di Milano che si esibiranno sabato 7 settembre alle 21 in Piazza dei Signori in una coreografia speciale che omaggerà le Golden Arts: seguirà poi il Gala di danza classica e neoclassica, con un passo a due – Don Chisciotte – estratto dal repertorio di coreografie di Rudolf Nureyev anche grazie alla straordinaria partecipazione di Davit Galstyan, solista del Ballet du Capitole de Toulouse. Si potrà assistere anche alle coreografie di Marco Pelle, noto coreografo vicentino.

“La terza edizione di VIOFF è alle porte, e noi siamo lieti di annunciarla. Il tema di quest’anno sarà Golden Arts: una tre giorni interamente dedicata all’artigianato, alla musica, alla danza e molto altro. – così il Sindaco Francesco Rucco saluta l’inizio della terza edizione del VIOFF – È una grandissima soddisfazione per la Città di Vicenza avere ospiti d’eccezione come i ballerini del Teatro

Alla Scala e poter ospitare statue di alta fattura come quelle di Salvador Dalì. La nostra città si dimostra ancora una volta promotrice della cultura e delle eccellenze del territorio con una proposta di alta qualità per cittadini, buyer e turisti. In questo modo, Vicenza vuole porsi come punto di riferimento su tutto il territorio. Ringraziamo in questa sede tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa terza edizione”.

“Vicenza vivrà un weekend ricchissimo di appuntamenti interessanti e coinvolgenti grazie a Golden Arts, un evento che saprà valorizzare a pieno il centro di una città che gode di una storia e di eccellenze senza pari – afferma Silvio Giovine, Assessore alle Attività produttive del Comune di Vicenza –. Giungere alla terza edizione è per noi la prova del successo di un evento che è iniziato soltanto l’anno scorso e che, contro ogni aspettativa, oggi ci rende orgogliosi e ci regala una grande soddisfazione. È peraltro un’ulteriore conferma della necessità di unire le forze e di collaborare con Italian Exhibition Group: solo così siamo riusciti ad arrivare alla realizzazione di un evento che possa valorizzare Vicenza nella massima espressione delle sue potenzialità. Con VIOFF vogliamo risvegliare il nostro orgoglio e mostrare al mondo le meraviglie del nostro patrimonio artistico e culturale ”.

“Vicenzaoro è un polo di attrazione per migliaia di operatori professionali da tutto il mondo che, grazie alla sinergia con il VIOFF, godono delle bellezze della città ravvivata da un’offerta culturale a 360 gradi – sostiene Marco Carniello, Direttore della Divisione Jewellery & Fashion di IEG –. Agli spazi della fiera si aggiunge così una sorta di ‘padiglione esteso’ di 5 mila metri quadrati nel cuore di Vicenza capace di generare un indotto che coinvolge 42 partner istituzionali, 24 iniziative di scena nella tre giorni, oltre 240 ore di attività. 12 arti, declinate nei modi più vari, aggiungono valore alle eccellenze della manifestazione creando una moltitudine di opportunità rese possibili dal gioco di squadra di Italian Exhibition Group, il Comune, le associazioni di categoria e l’intero tessuto socio-economico vicentino”.

“È sempre stato impegno del Museo Diocesano di lavorare in sinergia con gli altri Musei presenti nella città, collaborando con passione alle varie iniziative culturali che aiutano a valorizzare tante realtà ricche di arte, storia e cultura della nostra città – dichiara Monsignor Francesco Gasparini, Direttore del Museo Diocesano –. Anche l’impegno di far sì che Vicenzaoro, manifestazione importantissima della fiera vicentina, sia collegata con il centro cittadino, ci ha visti subito entusiasti perché questo legame Fiera-Città sia sempre più proficuo, mettendo insieme le bellezze dell’ingegno contemporaneo con la ‘città bellissima’”.

Nel centro storico, le vetrine saranno decorate ad hoc in occasione della settima edizione del festival Vicenza in Lirica, dal 31 agosto al 15 settembre: preziosi allestimenti espositivi declineranno il tema dell’opera lirica e dell’oro grazie al progetto Le Vetrine vestono Lirica e Oro. E, per rimanere in tema, domenica 8 settembre alle 21, presso il Teatro Olimpico, andrà in scena un’opera barocca che ben incarna la quintessenza di questa terza edizione di VIOFF: si tratta de La Diavolessa, dramma giocoso di Goldoni su libretto di Baldassarre Galuppi.

Le vetrine delle principali vie del centro storico ospiteranno inoltre esposizioni di quadri e sculture a cura di Sharon Di Carlo; il coinvolgimento delle vetrine prevede inoltre una serie di performance surrealiste dal titolo “Stained Glass – La mia vita segreta di Salvador Dalì” a cura del Teatro della Cenere.

Numerosi i momenti dedicati alla scoperta degli angoli più nascosti della città di Vicenza. Si parte dalle due iniziative di sabato 7 e domenica 8: “Vicenza Underground”, firmata da Comune di Vicenza, Museo Diocesano e Consorzio Vicenzaè, tour guidati ad alcuni dei più significativi siti archeologici della città; e “Antiche Botteghe e Portoni segreti”, di Confartigianato Imprese con il marchio ViArt. Appuntamento nel pomeriggio di domenica 8 settembre per la performance itinerante de Il tempo è l’oro organizzata dall’ Associazione Vicenza In Oro 1333: exvUoto teatro accompagna gli spettatori in un itinerario storico organizzato su due turni (uno alle 15.30 e uno alle 18) con momenti di narrazione, performativi e visite alle botteghe.

Grande spazio sarà dedicato alla creatività, all’artigianato e alle arti applicate. A rendere loro omaggio l’esclusiva Gold Edition di “Non ho l’età eventi – Unico il mercato del fatto a mano”, che avrà luogo in Piazza San Lorenzo e in Corso Fogazzaro domenica 8 settembre, dalle 10 alle 19, e sarà interamente dedicato all’arte grazie a selezionati espositori artigiani. Anche l’Associazione Culturale Pandora proporrà l’evento Trastevere in Arte che, tra sabato 7 e domenica 8 settembre, torna nuovamente in Contrà San Pietro con i suoi preziosi gioielli dopo il grande successo degli anni scorsi.

Tanti gli spazi dedicati all’artigianato di alta fattura e alle eccellenze del territorio: l’anteprima dell’inaugurazione “Dedalo Minosse” nel salotto del celebre architetto Carlo Scarpa presso Palazzo Brusarosco Zaccaria, in Contra’ Porta S. Croce, dove sarà possibile partecipare a una elegante degustazione enogastronomica fra sofisticati pezzi di design. Da non dimenticare anche la mostra espositiva “Artigianato e Design” a cura di CNA Vicenza, presso la Loggia del Capitaniato, sabato 7 e domenica 8 settembre dalle ore 10 alle 19.

Sempre per rimanere in tema di eccellenze del territorio, Antonio Zamperla Spa proporrà l’esibizione di originali attrazioni in vetroresina (da venerdì 6 a domenica 8 settembre) progettate dall’Art Department del gruppo in una location esclusiva, l’atrio di Palazzo Trissino.

E, se di eccellenze del territorio si parla, il CPV – Centro di Produttività del Veneto – organizza per sabato 7 settembre, dalle ore 16 alle ore 22, in Contra’ Garibaldi, una sessione di lavoro incentrata sulla tecnica dello smalto a fuoco su metallo.

Non mancheranno poi momenti dedicati alla musica: appuntamento imperdibile venerdì 6 settembre alle ore 21 in Piazza dei Signori, quando a salire sul palco del Vicenza in Festival sarà la grande star della musica italiana Max Gazzè. Il Dj-set di Cuore Matto Gold farà invece ballare l’intera Piazza dei Signori il giorno successivo, sabato 7 settembre dalle ore 22.00 alle ore 01.00. Infine, domenica 8, a partire dalle 21.00, a salire sul palco del Vicenza in Festival in Piazza dei Signori sarà la Tribute Band di Zucchero.

Spazio anche per l’intrattenimento. La letteratura sarà protagonista con il Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza, in collaborazione con Confindustria Vicenza, e dedicato a opere inedite di narrativa letteraria: venerdì 6 settembre, alle ore 18.00, all’interno della prestigiosa cornice del Teatro Olimpico, si terrà la cerimonia di premiazione del vincitore.

Domenica 8 settembre sarà ricca di appuntamenti: al Palazzo Opere Sociali, in Piazza Duomo, dalle 16.00 alle 18.00 verrà proiettato il docufilm Palladio. Lo spettacolo dell’architettura, diretto da Giacomo Gatti e Francesco Invernizzi, proposto nella versione inedita di 113 minuti a cura di Magnitudo Film – in presentazione anche alla 76° Mostra del Cinema di Venezia.

Domenica 8 settembre alle 17.30, presso l’atrio di Palazzo Trissino, avrà luogo la consegna del Premio VIOFF ad Alberto Zamperla, vicentino illustre che si è distinto per creatività, ingegno e valorizzazione del Made in Italy. Dalle 18.00 alle 20.30, lungo Corso Palladio si potrà assistere alla sfilata delle ragazze che concorreranno per aggiudicarsi il titolo di Miss VIOFF. In quest’ultima iniziativa la Diavolessa sfilerà in passerella: i solisti che la sera precedente si esibiranno al Teatro Olimpico nell’opera la Diavolessa di Baldassare Galuppi apriranno la sfilata di Miss VIOFF.

Piazza Duomo ospiterà per l’intera durata della manifestazione la tappa del quarto tour italiano di “Cucine a Motore” con sofisticate degustazioni proposte da chef stellati ed ex partecipanti del programma “Masterchef”: sabato 7 e domenica 8 saranno aperti anche a pranzo, con orario continuato dalle 11.00 fino alle 23.30.

E, non da ultimo, sabato 7 settembre, dalle 16.00 alle 24.00, in Piazza Garibaldi, verrà presentato un evento dedicato ai giovani e al mondo del lavoro: «Ulisse – Il camper dell’orientamento», promosso dal Comune di Vicenza, dalla Fondazione Emblema e dal CPV – Centro Produttività Veneto.

