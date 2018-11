A Vicenza “Storie di Design”

Storie di design a Vicenza, dal 12 al 18 novembre mostre, conferenze e protagonisti di livello internazionale

Si chiama Storie di design a Vicenza 2018 e dal 12 al 18 novembre trasformerà il centro storico in un contenitore di eventi dedicati alla storia e alle storie del design.

Questa mattina, alla presentazione ufficiale dell’evento nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino, intervengono il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine, l’architetto Marcella Gabbiani per ALA Assoarchitetti e Roberto Candia e Lorenzo Brazzale di Icona Arredamenti, promotori della rassegna.

“E’ motivo di orgoglio per Vicenza – ha detto il sindaco Francesco Rucco – essere protagonista di questa importante iniziativa al fianco di marchi leader nel mondo. Il nostro centro storico, che ci stiamo impegnando a rendere sempre più vivo e ricco di appuntamenti, rappresenta un vero gioiello in un territorio altrettanto importante per la storia dell’architettura a cui si alimenta anche il mondo del design contemporaneo”.

“Obiettivo dichiarato di questa amministrazione – ha aggiunto assessore alle attività produttive Silvio Giovine – è alzare il livello della qualità degli eventi proposti all’interno del nostro meraviglioso centro storico. Storie di design a rappresenta l’esempio concreto della direzione che abbiamo voluto intraprendere, non solo perché farà di Vicenza una capitale internazionale del design per un’intera settimana, ma anche perché promuoverà il concetto di atelier aziendale, con occasioni formative e didattiche all’interno di gioielli della città. Un’iniziativa, insomma, che ci auguriamo diventi la prima di tante edizioni”.

“ALA Assoarchitetti – ha concluso Marcella Gabbiani di ALA Assoarchitetti – promuove da oltre 20 anni l’architettura e il design di qualità. Con lo stesso obbiettivo è nata l’idea di “Storie di design a Vicenza 2018″, che porterà dal 12 a 18 novembre, nel cuore del centro storico, esposizioni e conferenze di icone e protagonisti del design internazionale. Un appuntamento che, in accordo con i nostri partner e con la collaborazione del Comune di Vicenza, vogliamo far crescere perché diventi un appuntamento fisso per la città.”

Nel corso di una sorta di Design Week dedicata a oltre 100 anni di product design, luoghi simbolici per l‘architettura e la cultura di Vicenza ospiteranno 5 esposizioni, 5 conferenze e 5 aziende di caratura internazionale, esse stesse protagoniste di questo affascinante mondo.

Saranno infatti la Basilica palladiana, Palazzo Cordellina e Loggia del Capitaniato ad accogliere i diversi eventi, nell’intento di stimolare una sorta di passeggiata cittadina a cui architetti, designer e appassionati potranno partecipare, secondo diversi livelli di interesse, approfondendo via via alcuni temi fondamentali del fare contemporaneo.

La settimana si articolerà in esposizioni, conferenze ed eventi dal vivo, e una rassegna sul lavoro dei grandi maestri a partire dal ‘900 italiano, rappresentato da Vico Magistretti e Gio Ponti, fino ai nostri giorni, segnati da nomi internazionali come Roberto Palomba e Vincent Van Duysen.

L’iniziativa è promossa da ALA Assoarchitetti e Icona Arredamenti in collaborazione con Comune di Vicenza, Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Vicenza e Biblioteca civica Bertoliana. Partecipano Molteni & C, Vitra, Dada, Flou Natevo e Poltrona Frau. Patrocinio di Confindustria Vicenza, Confartigianato Vicenza e Confcommercio Vicenza.

Le esposizioni (10-13 e 15-18) e le conferenze (18 – 20) sono a ingresso libero.

L’accesso gratuito all’esposizione in Basilica palladiana consente anche la visita al monumento. La terrazza superiore è chiusa. Alle conferenze si accede fino ad esaurimento dei posti disponibili.

IL PROGRAMMA

LE CONFERENZE 18-20

12 novembre 2018 Basilica Palladiana

Vico Magistretti: icone del design italiano*

La conferenza sarà tenuta da Margherita Pellino, responsabile dell’archivio storico di Fondazione Studio Museo Vico Magistretti oltre che nipote dell’Architetto, e da Cristiana Messina, responsabile Trade Marketing e trainer Flou.

La prima parte verterà sugli obiettivi della fondazione e sulla figura di Magistretti: dalla formazione e dai primi lavori come architetto, all’inizio dell’attività come designer, con particolare attenzione al suo metodo progettuale e ai prodotti iconici sviluppati per Flou, azienda leader nella zona notte.

Nella seconda parte sarà proposta una modalità alternativa di progettazione con la luce, evidenziando strumenti che offrono al Professionista un nuovo approccio vincente per soddisfare le necessità individuali di ogni Cliente.

Chiuderà l’incontro la proiezione del corto “Dimmi di Vico | Stefano Boeri racconta lo Studio Museo Vico Magistretti”.

13 novembre 2018 Palazzo Cordellina

Making Masterpieces

Una sintesi del saper fare di Poltrona Frau. La nota azienda nata nel 1912 emblema del made in Italy, racconta l’evoluzione di un percorso lungo il quale ha affinato sofisticate lavorazioni manuali. Un’abilità acquisita nel tempo, che i maestri artigiani continuano a tramandarsi di generazione in generazione e che ha visto negli anni le grandi collaborazioni di designer di fama internazionali, da Gio Ponti a Jean-Marie Massaud, da Ludovica e Roberto Palomba a Roberto Lazzeroni

Durante la serata, Poltrona Frau presenta “Making Masterpieces”, live performance con un maestro artigiano dell’azienda di Tolentino che mostrerà dal vivo la realizzazione dell’iconica poltrona Chester.

Ogni lavorazione, è un distillato di esperienza. L’intelligenza delle mani. Mani per disegnare, per cucire, per rifinire, per fare impunture, definire particolari e pieghe, plasmando la pelle.

Ogni artigiano affronta il proprio lavoro con consapevolezza, impegnando mani e pensiero nell’esecuzione di ogni singolo dettaglio per contribuire alla creazione di capolavori.

14 novembre 2018 Basilica Palladiana

The Original Comes from Vitra*

Tenuta da Marco Sammicheli del Politecnico di Milano, la conferenza attraverserà con un racconto appassionato l’esperienza unica di un’azienda che ha creato all’interno del proprio campus un percorso fatto di proposte architettoniche contemporanee uniche, realizzati da alcuni dei più grandi architetti al mondo come: Tadao Ando, Zaha Hadid, Herzog & De Meuron, Frank O. Gehry. Verrà poi analizzato il valore dell’originale come unica barriera a difesa della violenza delle copie che stanno invadendo il mercato. Un’eredità culturale che deve essere difesa e salvaguardata in ogni modo e con tutti i mezzi.

15 novembre 2018 Basilica Palladiana

Gio Ponti Maestro del ‘900*

In questa conferenza sarà raccontata, anche attraverso i ricordi personali del nipote Salvatore Licitra, la figura di Gio Ponti, grande maestro e precursore dell’architettura e del design Italiano.

Un architetto moderno per le sue idee e le opere che ha realizzato nei lunghi anni della sua vita. Gio Ponti ha cavalcato con successo momenti diversi della storia italiana sempre con progetti originali, innovativi ed ancora più che mai attuali.

Dopo questa analisi generale verrà presentata in maniera più specifica l’esperienza nuova delle riedizioni dei prodotti di Ponti da parte di Molteni & C. Una riscoperta continua di gioielli del design che non avevano avuto ancora modo di essere valorizzati.

16 novembre 2018 Basilica Palladiana

Ratio. Progetto di Vincent Van Duysen*

“Dada Material Connection”, un video per raccontare l’innovazione e la qualità di prodotto attraverso l’alta competenza sui processi produttivi e i materiali. Design e sperimentazione sono da sempre gli elementi identificativi di Dada, che realizza proposte innovative sul piano formale, tecnologico e tipologico, sviluppate attraverso un’intensa attività di ricerca, condotta in collaborazione con architetti e designer. L’elevata conoscenza tecnologica, sia nel campo tradizionale della lavorazione del legno, sia in quello più innovativo dei metalli e dei nuovi materiali, permette di rispondere a richieste specifiche di progetto. Spazi domestici esclusivi, funzionali, dove la tecnologia è protagonista, come in Ratio, seconda collezione di Vincent Van Duysen per Dada, di cui sarà illustrato il processo di nascita, dal primo concept al prodotto finito.

*La conferenza è accreditata dall’OAPPC di Vicenza per il riconoscimento di 2 Cfp.

Tutte le conferenze sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

LE ESPOSIZIONI. Dal 12 al 18 novembre H. 10-13 e 15-18. Ingresso libero.

Basilica Palladiana

“Vico Magistretti: le icone del design italiano”

La mostra, curata da Flou e da Fondazione Vico Magistretti, è dedicata all’architetto e designer milanese, uno dei padri del cosidetto “Italian Design”, fenomeno che lui stesso amava definire “miracoloso” e che è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra una generazione di architetti geniali e di imprenditori illuminati.

Nel percorso espositivo anche due progetti di Vico Magistretti per Flou che hanno rivoluzionato l’idea di design e il mercato dell’arredo contemporaneo: Nathalie disegnato nel 1978, capostipite di tutti i letti tessili moderni ed esposto nell’edizione limitata creata per il suo 40esimo anniversario, e Tadao, il “letto tapparella”, nato da un’intuizione semplice e geniale, segno della capacità di Magistretti di osservare le cose di tutti i giorni con occhi nuovi e diversi.

“The Original Comes From Vitra”

Tappa di un Roadshow internazionale, dedicato a prodotti classici e contemporanei, la mostra, curata dal Vitra Design Museum, riflette sui concetti di riproducibilità e originalità, i due poli entro i quali il mondo dell’arte, del design dell’architettura, della musica, dell’industria, il mondo contemporaneo insomma, si dibattono.

In un mondo in cui tutto è immagine e riproduzione, il tema centrale è quello del valore dell’originale, della violenza della copia, della coerenza, della salvaguardia dell’eredità culturale del saper fare.

“Gio Ponti maestro del ‘900”

Un allestimento con una selezione di prodotti iconici per celebrare il maestro del design e dell’architettura del XX secolo. Dal 2010 Molteni&C ha rinnovato l’attenzione per i maestri con il progetto di riedizione di arredi di Gio Ponti. Tra i pezzi esposti, D.859.1, il tavolo progettato da Gio Ponti nel 1958 per l’auditorium del Time&Life building (sede della Time Inc.a New York, casa editrice di storiche e influentissime testate), presentato al Salone del Mobile 2018. Il tavolo spicca per le sue imponenti dimensioni, ma soprattutto per il disegno raffinato ed essenziale. La base trapezoidale si impone per la sua leggerezza e modernità. Un vero e proprio ponte a campata unica, su cui poggia un piano di grandi dimensioni dalla forma affusolata che ne accentua l’aerodinamicità.

Gio Ponti è stato architetto e designer tra i maestri della scuola milanese e italiana, dagli anni ’30 sino al boom economico. Direttore di Domus dal 1928 al 1940, figura chiave del design italiano, che ancora oggi costituisce un imprescindibile riferimento per i progettisti e le aziende italiane nel mondo.

Palazzo Cordellina

“Making Masterpieces”

La mostra esporrà la sintesi di alcuni oggetti iconici di Poltrona Frau, la nota azienda Italiana nata nel 1912, che raccontano l’evoluzione di un percorso lungo il quale Poltrona Frau ha affinato sofisticate lavorazioni manuali. Un’abilità acquisita nel tempo, che i maestri artigiani continuano a tramandarsi di generazione in generazione e che ha visto negli anni le grandi collaborazioni di designer di fama internazionali, dagli italiani Castiglioni, Mangiarotti e Colombo, agli stranieri Putman e Hubert

Sarà possibile vedere dal vivo, inoltre, un artigiano Frau lavorare alla realizzazione di una poltrona Chester, trarre il meglio dal cuoio e dalla pelle, attualizzandoli ma preservandone l’originale e naturale morbidezza, calore e tattilità, trattando con la stessa cura e passione anche i materiali più innovativi e tecnologici.

Loggia del Capitaniato

“Ratio. progetto di Vincent Van Duysen”

L’approccio di Vincent Van Duysen per la collezione di cucine per Dada è solido, basato sulla presenza di forme compositive simili ad edifici e sull’uso sapiente dei materiali di cui è un indiscusso interprete. Nasce così Ratio, una cucina componibile dove la struttura è protagonista. Reticoli metallici disegnano l’architettura di basi, pensili, colonne, cappe e accessori. Volumi pieni, volumi vuoti e piani di diversi spessori si agganciano agli elementi tecnici strutturali, esili e minimali, creando un elegante gioco di equilibri.

Nei lavori di Vincent Van Duysen il rapporto tra design di interni e architettura è profondo. Arredi e complementi sono pensati in una prospettiva architettonica che non si limita alla forma ma si esprime in una attenta percezione dello spazio interno e del suo rapporto con l’architettura esterna. Interpretando l’architettura e ridefinendone le dimensioni, Van Duysen crea oggetti di grande purezza ed essenzialità che tuttavia conservano un carattere di concretezza e solide basi formali.