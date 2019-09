A Vicenza sport e arte in centro per i 500 anni ricordando Magellano e Pigafetta

La manifestazione di Confcommercio Vicenza e SSD FC Vicenza è dedicata ai più piccoli, con la possibilità di provare tante discipline sportive

Domenica 29 settembre il centro storico di Vicenza diventerà una grande e scenografica palestra all’aperto dedicata, in particolare, ai piccoli atleti e alle loro famiglie. Un appuntamento davvero imperdibile per scoprire, provare e condividere molteplici attività sportive. L’evento si chiama “Giovani Navigatori attraverso i mari dello Sport e dell’Arte” ed è organizzato da Confcommercio Vicenza, in collaborazione con SSD FC Vicenza (società Sportiva calcistica dilettantistica che opera nei quartieri San Bortolo e Laghetto), con il patrocinio del Comune di Vicenza.

Il nome richiama la grande impresa di Ferdinando Magellano che 500 anni fa iniziò la circumnavigazione del globo assieme al vicentino Antonio Pigafetta, epico evento di cui, in queste settimane, si svolgono i festeggiamenti.

La manifestazione “Giovani Navigatori attraverso i mari dello Sport e dell’Arte” toccherà vari luoghi del centro storico, con dimostrazioni di alcune discipline sportive e la possibilità di provarle con l’assistenza di vari esperti. Questi i punti di incontro attivi domenica 29 settembre dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00:

– in piazza Biade (nello spazio utilizzato nel periodo natalizio per la pista di ghiaccio) sarà allestito un campo da calcio in cui si svolgeranno le partire tra bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni e un torneo 3 vs 3 con atleti delle società del territorio vicentino, categoria “Piccoli amici”; inoltre ci saranno dimostrazioni e prove di tennis e di tennis tavolo;

– di fronte alla scalinata di palazzo Chiericati sarà allestita una pedana per la scherma, con la possibilità per i bambini di cimentarsi in tale sport;

– in contrà Cavour saranno allestiti 3 gazebo promozionali delle Associazioni CreativeArt, Woman in Run e Settan8, con la possibilità di avere informazioni sulle loro attività e i prossimi eventi.

La festa “Giovani Navigatori attraverso i mari dello Sport e dell’Arte” è dedicata ai più piccoli, ma si rivolge a tutti gli amanti dello sport e del benessere che esso regala.

“Questo è un altro evento che vogliamo diventi un appuntamento fisso per il centro storico – commenta Nicola Piccolo, presidente della sezione 1 Confcommercio di Vicenza -. La volontà è di portare ogni anno, in autunno, sempre più bambini e famiglie ad essere i protagonisti della manifestazione, entrando in contatto diretto con le tante discipline sportive che si possono praticare a Vicenza. Domenica 29 speriamo davvero che il centro si riempia di tanti giovani atleti, in modo dar poter contagiare il cuore della città di entusiasmo ed allegria”.