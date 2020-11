A Vicenza si terranno regolarmente il mercato dell’antiquariato e quelli rionali

Si terranno regolarmente il mercato dell’antiquariato di domenica 8 novembre, a Campo Marzo e in viale Roma, e i mercati rionali del sabato a Villaggio del Sole, al Mercato Nuovo, a Bertesinella. Confermato anche il mercato di prodotti biologici in piazza Matteotti e il mercato di Campagna Amica la domenica in via Prati e il sabato nell’area coperta in centro storico, in corso Fogazzaro.

Tutti i mercati si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del Coronavirus.

“Non ho l’età – Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage” domenica 8 novembre si svolgerà a Campo Marzo e viale Roma, dalle 8 alle 17.Informazioni: www.antiquariatovicenza.it, www.facebook.it/Antiquariato.Vi e Instagram.

“I mercati nella nostra città si sono sempre svolti nel pieno rispetto delle prescrizioni anti Covid grazie al senso di responsabilità, alla disponibilità ed allo spirito collaborativo di ambulanti ed avventori – spiega l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. Continueremo a lavorare per assicurare tutto ciò che i dpcm ci consentono di volta in volta. Abbiamo condiviso con gli organizzatori il trasferimento dell’edizione del mercatino dell’antiquariato di domenica 8 novembre a Campo Marzo e in viale Roma per garantire la presenza dei plateatici in centro storico. Inoltre nell’area verde a pochi passi da corso Palladio sarà favorito il distanziamento. Sarà inoltre l’occasione per valorizzare questa zona della città con un’iniziativa particolarmente gradita”.