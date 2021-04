A Vicenza si cercano supplenti per gli asili

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Scuole dell’infanzia, il Comune cerca insegnanti supplenti

Aperti i termini per presentare domanda per la formazione di un elenco integrativo della vigente graduatoria

Il Comune cerca insegnanti supplenti da destinare alle scuole dell’infanzia della città.

Sono aperti, infatti, i termini per la presentazione delle domande per la formazione di un elenco integrativo della vigente graduatoria utilizzata per le assunzioni a tempo determinato.

Tra i requisiti richiesti, il possesso del diploma di laurea in Scienze della formazione primaria con indirizzo di insegnante di scuola materna o laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria o il diploma di scuola magistrale o d’Istituto magistrale o di liceo socio-psico-pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

L’avviso è consultabile al seguente link: https://www.comune.vicenza.it/docalbo/238983-238984-Avviso_pubblico_per_pubblicazione.pdf.

Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Gestione giuridica e sviluppo delle risorse umane, tel. 0444 221300/1339, o alla segreteria amministrativa Scuole dell’infanzia, tel. 0444 222118 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12; martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 18).