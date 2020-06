A Vicenza riprendono le corse urbane serali

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Società Vicentina Trasporti ripristina le corse serali sulle linee urbane e suburbane e il servizio feriale Perimetro nelle zone di Polegge e San Pietro Intrigogna. La decisione è stata presa dall’azienda di trasporto pubblico locale della Provincia di Vicenza in seguito all’ordinanza della Regione Veneto n°59 del 13 giugno 2020, dopo un’attenta valutazione organizzativa, sia sul servizio sia sulle misure di sicurezza inerenti ai provvedimenti di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Il servizio serale sulle linee urbane e suburbane inizierà venerdì 19 giugno 2020 nei seguenti orari: da domenica a venerdì, dalle 20.30 alle 23.30; e il sabato, dalle 20.30 alle 3.30. Mentre il servizio festivo urbano e suburbano è ripreso all’interno del programma delle corse estive. Gli orari sono consultabili sul sito aziendale www.svt.vi.it.

Rimangono invariate le disposizioni di sicurezza nelle modalità di salita e discesa dagli autobus dagli ingressi indicati, nonché sono invariate le norme di comportamento a bordo dei mezzi con particolare riferimento all’utilizzo della mascherina, al mantenimento delle distanze interpersonali e dal vano conducente, all’obbligatorietà di viaggiare rivolti nello stesso senso di marcia dell’autobus nel caso si viaggi in piedi, all’utilizzo dei presidi sanitari a bordo dei mezzi per la pulizia delle mani, all’occupare solo i posti a sedere indicati. Rimangono altresì invariate le disposizioni inerenti all’impossibilità di acquistare i titoli di viaggio a bordo e all’obbligo dei conducenti di verificare che il numero dei viaggiatori a bordo degli autobus sia coerente con le misure in vigore sulla gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

«È un altro passo sulla strada della normalizzazione, coscienti che la pandemia e la fase post-emergenziale hanno richiesto e richiedono tuttora un’organizzazione più dinamica rispetto ai canoni al passato e che i servizi possono ripartire gradualmente solo a fronte di provvedimenti statali e regionali – osserva Cristiano Eberle, presidente di Svt -. L’impegno di Società Vicentina Trasporti, come accaduto nell’emergenza, si declina quotidianamente per garantire i nuovi bisogni di mobilità delle famiglie, con criteri di socialità ed economicità. In quest’ottica le recenti misure adottate dall’azienda, compresa la possibilità di acquistare i biglietti tramite l’App DropTicket, rispondono alla domanda di un servizio sostenibile, efficace e attento alle tecnologie».

«Il ripristino delle corse festive, serali e del Perimetro è stata una ferma richiesta dell’amministrazione comunale, oltre che di tanti vicentini, perché è necessario tornare a fornire ai cittadini i servizi che consentono di riprendere la vita normale – spiega Matteo Celebron, assessore alla Mobilità -. Del resto è lo stesso trasporto pubblico locale, duramente colpito dal lockdown, che ha bisogno di ripartire, pur nell’assoluto rispetto delle disposizioni anticontagio applicate a protezione dell’utenza e dei lavoratori dell’azienda».