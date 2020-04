A Vicenza ripartono i cantieri, Rucco: “La città deve tornare a lavorare”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

“In questi giorni siamo riavviando attività e cantieri. Per le strade della città ci saranno sempre più operai impegnati in interventi sui sottoservizi, asfaltature, manutenzione del verde. E’ un segnale importante che vogliamo dare ai cittadini e alle imprese. Il segnale che Vicenza deve ricominciare a produrre reddito. Immagino che le associazioni di categoria apprezzeranno questo sforzo. Avanti tutta, allora. La città è viva e deve tornare a lavorare”.

Così il sindaco Francesco Rucco ha voluto commentare il cambio di passo che vede il Comune di Vicenza fortemente impegnato nella ripresa dei cantieri pubblici, nel rispetto delle norme di sicurezza anticontagio.

Uno tra i più significati cantieri al via è quello di corso Santi Felice e Fortunato.

Cominciano domani giovedì 23 aprile e saranno conclusi entro venerdì 8 maggio i lavori di asfaltatura definitiva della strada, nel tratto compreso tra piazzale De Gasperi e piazzale Giusti. L’intervento segue quello già concluso nei giorni scorsi nel tratto tra piazzale Giusti e via Napoli.

Trascorso il necessario periodo di assestamento dei terreni dopo il radicale intervento realizzato l’anno scorso sui sottoservizi, l’asfaltatura definitiva di corso San Felice si sarebbe dovuta eseguire quest’estate. Considerata, però, la chiusura delle scuole per l’emergenza Coronavirus, si è deciso di anticiparla già in questo mese in cui il traffico è ancora considerevolmente ridotto.

Gli interventi in programma comporteranno sia la posa del manto d’usura sia alcune bonifiche stradali ed andranno quindi a concludere l’importante cantiere che la scorsa estate ha interessato tutto il tratto di corso san Felice e Fortunato, da piazzale de Gasperi e via Napoli, con il completo rifacimento dei sottoservizi a cura di Aim e Viacqua.

Prima della posa del manto d’usura, sarà bonificata l’intera fascia laterale della pavimentazione molto ammalorata.

Per questo specifico intervento sarà utilizzato un asfalto realizzato con bitume modificato, che aumenta la resistenza e la durata della pavimentazione.

Inoltre saranno sistemati i marciapiedi dell’intero tratto, con particolare attenzione a quelli in trachite del lato verso il Giardino Salvi.

Saranno infine ripulite le caditoie stradali, in gran parte sistemate durante i lavori.

Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà istituito il restringimento della carreggiata con soppressione degli stalli di sosta e della pista ciclabile. Le auto potranno circolare, ma autocarri, bus e pullman saranno deviati in viale Roma.

Soltanto per il tempo necessario all’ultima fase di posa del manto d’usura, la strada sarà completamente chiusa alla circolazione.