A Vicenza promozioni per Natale nel trasporto pubblico

Trasporto pubblico locale, numerose promozioni natalizie per chi viene in centro

Centrobus gratis il 23 e 24 dicembre

Da sabato 15 dicembre sarà ancora più conveniente arrivare in centro storico con un mezzo pubblico per lo shopping natalizio o anche solo per una passeggiata tra i mercatini allestiti in città.

Su input dell’amministrazione, infatti, Svt ha messo in campo alcune promozioni che, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico, potranno anche contribuire ad abbattere la concentrazione dei valori di PM10.

Numerose le promozioni che saranno valide nelle giornate prefestive 15, 22, 24, 29, 31 dicembre e 5 gennaio e nelle giornate festive del 16, 23, 30 dicembre e 6 gennaio.

E. infine, ci sarà un vero e proprio regalo di Natale: nelle giornate del 23 e 24 dicembre il servizio Centrobus sarà completamente gratuito.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina dal sindaco Francesco Rucco, dall’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero e da Maristella Dalla Costa di Svt.

“Abbiamo chiesto uno sforzo a Svt per consentire ai cittadini di arrivare facilmente in centro storico in occasione delle festività natalizie – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco –. Da qui la gratuità del servizio di centrobus il 23 e 24 dicembre e la formula del biglietto All Inclusive, attiva già questa domenica e a ridosso di Natale, Capodanno ed Epifania, per favorire tutti coloro che raggiungeranno il centro della città attraverso il trasporto urbano ed extraurbano. Abbiamo privilegiato la gratuità dei parcheggi di interscambio in modo da non paralizzare il traffico a ridosso dei parcheggi più centrali, già presi d’assalto durante le festività. In questo modo, intensificando anche le corse dei centrobus, favoriamo il parcheggio alle porte della città con possibilità, gratuitamente e in tempi celeri, di raggiungere il centro storico”.

“Ci auguriamo che la promozione di Svt, che risponde pienamente a richieste dell’amministrazione, e che si estende ai residenti di tutta la provincia, sensibilizzerà maggiormente sull’utilizzo dei parcheggi di interscambio – ha precisato l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero –. Con riferimento a questi ultimi, su mandato del sindaco, stiamo ipotizzando di far utilizzare ai tifosi il parcheggio Cricoli in occasione di partite di calcio con servizio di bus navetta, per il quale stiamo valutando la possibilità, in base allo studio dei costi che sosterrà l’azienda, di introdurre un prezzo agevolato”.

Biglietto All Inclusive

Nei giorni in cui vige la promozione natalizia (15, 16, 22, 23, 24, 29, 30, 31 dicembre, 5 e 6 gennaio e nelle giornate festive del 16, 23, 30 dicembre e 6 gennaio), tutti coloro che raggiungeranno la città di Vicenza con il servizio extraurbano con biglietto o abbonamento, potranno utilizzare per tutto il giorno il servizio urbano e suburbano: basterà presentare al conducente l’abbonamento e obliterare il biglietto di corsa extraurbana anche sul mezzo urbano. Inoltre, tutti coloro che raggiungeranno il centro di Vicenza utilizzando il mezzo pubblico urbano e suburbano, a seconda del titolo di cui sono in possesso, potranno viaggiare liberamente sui mezzi urbani e suburbani fino alle 14 se hanno obliterato il biglietto al mattino, e sino a fine servizio (20.30) se hanno obliterato il biglietto dopo le 14.

Centrobus

Nelle giornate del 23 e 24 dicembre il servizio Centrobus sarà completamente gratuito.

Nei giorni in cui vige la promozione natalizia (15, 16, 22, 23, 24, 29, 30, 31 dicembre, 5 e 6 gennaio e nelle giornate festive del 16, 23, 30 dicembre e 6 gennaio) il biglietto “cumulativo” (conducente più passeggeri fino a 5 persone al costo complessivo di 3,60 euro) viene trasformato nel titolo “solo conducente” (2,40 euro andata/ritorno), che si ritira alla colonnina all’ingresso. I passeggeri devono ovviamente viaggiare assieme al conducente detentore del titolo di viaggio. L’ultima corsa per rientrare ai parcheggi è alle 20.40.

Infine, per garantire un maggior servizio nelle giornate del 16, 23 e 30 dicembre saranno intensificate le corse pomeridiane delle linee 10 e 30. In particolare, dalle 15 alle 19, sulla linea 10 saranno programmate corse ogni 12 minuti e sulla linea 30 ogni 10 minuti.