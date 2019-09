A Vicenza per i fumatori adulti in cerca di un’alternativa alla sigaretta: Philip Morris presenta IQOS

IQOS, il dispositivo senza fumo di Philip Morris International, ha inaugurato ieri il suo arrivo in città nella cornice di Palazzo Barbaran da Porto, con una serata dedicata ai fumatori adulti in cerca di un’alternativa senza combustione alla sigaretta.

I FUMATORI NELLA PROVINCIA: I NUMERI

Se le scelte migliori restano sempre non iniziare o smettere del tutto di fumare sigarette e utilizzare qualsiasi altro prodotto a base di nicotina, la realtà è che molte persone non lo fanno.

In Italia, infatti, sono ancora presenti oltre 11 milioni di fumatori, pari al 22% della popolazione – di cui circa 189.000 nella sola provincia di Vicenza – cui Philip Morris mira a offrire valide alternative, attraverso lo sviluppo e la validazione scientifica di prodotti senza combustione come alternativa alle sigarette tradizionali.

I PRODOTTI SENZA FUMO

Tra i prodotti che non generano combustione ci sono le sigarette elettroniche (dette anche e-cigarette o e-cig) che generano un aerosol riscaldando un liquido che può contenere nicotina. Altri prodotti senza fumo – come IQOS di Philip Morris International – sfruttano la tecnologia per scaldare il tabacco contenuto in appositi stick. Si mantengono così degli aspetti sensoriali e rituali che si avvicinano a quelli della sigaretta tradizionale, ma senza combustione e dunque fumo. I vantaggi sono l’assenza di cenere e l’odore meno persistente su mani, vestiti e capelli.

L’IMPEGNO PER UN FUTURO SENZA FUMO

Grazie a IQOS, Philip Morris International sta guidando una rivoluzione nel settore del tabacco, volta a creare un futuro senza fumo ed eliminare definitivamente le sigarette tradizionali. L’azienda si impegna a rendere consapevoli tutti quei fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare dell’esistenza di valide alternative senza fumo.

Philip Morris International ha investito oltre 6 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo, coinvolgendo oltre 300 scienziati, esperti, ingegneri e tecnici con background professionali straordinariamente eterogenei. Negli ultimi 15 anni l’azienda ha avviato un percorso di profonda trasformazione puntando su innovazione, cambiamento e sostenibilità.

COS’E’ IQOS PER PHILIP MORRIS INTERNATIONAL?

IQOS è il dispositivo elettronico firmato Philip Morris International che offre ai fumatori adulti un’alternativa alla sigaretta senza combustione. IQOS è un riscaldatore di tabacco che scalda stick appositamente progettati fino a una temperatura massima di 350°C. Ciò è reso possibile da un sofisticato sistema elettronico e una speciale lamina in platino e ceramica contenuta al suo interno. Quello generato, dunque, è un vapore contenente nicotina, che permette di assaporare il gusto del tabacco.

ENTRO IL 2025, 40 MILIONI DI FUMATORI SENZA FUMO

Philip Morris International sta vivendo una profonda trasformazione per raggiungere l’obiettivo globale di un futuro senza fumo. In linea con tale impegno, tutti i fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare potranno decidere di abbandonare la sigaretta per le alternative tecnologiche senza combustione come IQOS. «L’impegno dell’azienda è quello di convertire, entro il 2025, il 30% dei propri consumatori che altrimenti continuerebbero a fumare a prodotti a rischio ridotto», afferma Marco Hannappel, Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, che aggiunge: «Questo significa concentrare ogni sforzo perché 40 milioni di fumatori adulti lascino le sigarette per cambiare significativamente il proprio stile di vita. Un obiettivo ambizioso in cui crediamo fermamente e che finora abbiamo perseguito investendo oltre 6 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo».