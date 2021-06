A Vicenza oltre 2 mila persone hanno contribuito alla progettazione della mobilità sostenibile

Pums, oltre 2 mila persone hanno voluto dare il proprio contributo alla progettazione della mobilità in città

Partecipando al questionario “Vicenza un passo avanti”

Sono state 2091 le persone che dal 10 al 31 maggio hanno voluto dare il proprio contributo alla progettazione della mobilità in città compilando il questionario “Vicenza un passo avanti”. Si tratta di un buon risultato in termini di partecipazione che evidenzia un particolare interesse sui temi trattati e dimostra che lo strumento di ascolto scelto è stato molto apprezzato.

La finalità principale della consultazione era raccogliere il maggior numero di informazioni direttamente dalle persone che vivono in città o la frequentano per motivi di studio o lavoro. Il questionario fa parte, infatti, della fase finale di partecipazione e ascolto dei cittadini e stakeholder per l’individuazione, in modo condiviso, degli obiettivi verso cui indirizzare il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums).

Ad aver partecipato alla consultazione sono stati soprattutto uomini (il 52,1 per cento), residenti a Vicenza (88,9 per cento), tra i 40 e i 59 anni (53,9 per cento), lavoratori dipendenti (59,7 per cento) e che frequentano prevalentemente il centro storico (47,1 per cento).

I risultati della fase di partecipazione, attualmente analizzati dallo staff di professionisti che supporta l’amministrazione nella progettazione del piano, nelle prossime settimane saranno condivisi con la cittadinanza, che li potrà consultare sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al processo di redazione del Pums http://pums.comune.vicenza.it.