A Vicenza Nord chiusa l’entrata per Piovene

I lavori di pavimentazione in corso fino alle ore 6.00 di venerdì 5 aprile 2019 in A31 Valdastico tra l’interconnessione con la A4 e il casello di Dueville, in direzione Piovene Rocchette (carreggiata Nord) rendono necessaria la chiusura dello svincolo di entrata del casello di Vicenza Nord per il traffico diretto verso Piovene Rocchette, per due notti, dalle ore 20.00 di mercoledì 3 aprile alle ore 6.00 di giovedì 4 aprile e dalle ore 20.00 di giovedì 4 aprile alle ore 6.00 di venerdì 5 aprile 2019.

Le deviazioni saranno segnalate sul posto.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.