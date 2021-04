A Vicenza nasce una task force in Comune per l’Alta Velocità

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Alta velocità, costituita una task force tecnica a supporto del sindaco

Avanti tutta verso l’alta velocità anche attraverso la costituzione di una task force tecnica.

“La volontà dell’amministrazione comunale di perseguire con la massima celerità ed efficacia questo obiettivo strategico per l’intero territorio e in particolare per la città – annuncia l’assessore alle risorse umane Valeria Porelli – ci ha portato ad istituire una specifica unità di progetto comunale”.

L’unità di progetto fornirà supporto specialistico al sindaco, che ha mantenuto per sé la delega “Alta Velocità”, avrà funzioni di coordinamento, analisi e formulazione di valutazioni tecniche sul progetto e sulla sua cantierizzazione, comprese le opere complementari, e si occuperà dei rapporti con i tecnici di Rfi, Italferr e Iricav Due.

Coordinata dal direttore del servizio Mobilità e trasporti, l’unità di progetto “Opere AV/AC Città di Vicenza” è costituita dai direttori dei servizi Infrastrutture-Gestione urbana e Urbanistica, di un funzionario tecnico, di due istruttori direttivi tecnici e di un istruttore amministrativo con funzioni di segreteria. Vi potranno far parte anche altre specifiche professionalità che saranno individuate con atto del direttore generale.