A Vicenza mascherine, guanti e occhiali da Guiyang (CINA)

Coronavirus, è arrivato oggi a Vicenza l’importante quantitativo di dispositivi donati dalla città cinese di Guiyang 40 mila mascherine, 5 mila paia di guanti, 1000 paia occhiali protettivi



È arrivato oggi in città l’importante quantitativo di dispositivi che la città cinese di Guiyang, provincia di Guizhou, ha inviato al Comune di Vicenza, come annunciato da Chen Yan, sindaco di Guiyang, con una lettera ufficiale inviata al Comune di Vicenza.Si tratta di 40 mila mascherine, 5 mila paia di guanti, 1000 paia di occhiali protettivi arrivati verso le 14.30 a Palazzo Trissino con un mezzo della Protezione civile che le ha trasportate dall’aeroporto di Milano-Malpensa dove si è recato a ricevere il materiale anche il consigliere comunale con delega alle relazioni internazionali e ai gemellaggi Leonardo De Marzo, che ha seguito in prima persona l’iniziativa, e l’assessore con delega alla protezione civile Mattia Ierardi.

A palazzo Trissino il sindaco Francesco Rucco, in attesa del dono proveniente dalla Cina insieme all’assessore con delega alla protezione civile Mattia Ierardi, si è così espresso: “Ringrazio di cuore il sindaco e la città di Guiyang per gli strumenti di protezione che ci sono stati inviati. Ci auguriamo di riuscire quanto prima, appena l’emergenza sanitaria sarà considerata conclusa, a raggiungere la Cina per contraccambiare la visita ricevuta lo scorso anno e per rafforzare ancora di più il nostro patto di amicizia siglato nel 2018 che si è rivelato tale grazie anche a questo nobile gesto”.

“Siamo appena ritornati dall’aeroporto di Milano – Malpensa con la Protezione civile per portare in città il carico di mascherine, guanti e occhiali protettivi provenienti da Guiyang che risultano in perfette condizioni -ha detto il consigliere comunale con delega alle relazioni internazionali e ai gemellaggi Leonardo De Marzo -. Questi materiali potranno essere consegnati ora ai dipendenti comunali ed in particolare alla polizia locale, ai volontari e alla protezione civile. Un quantitativo verrà consegnato anche ai servizi sociali che li distribuiranno alle persone in difficoltà e alle associazioni impegnate nell’emergenza”.