A Vicenza “La lunga notte delle chiese” – Il programma

VICENZA PER LA PRIMA VOLTA A “LA LUNGA NOTTE DELLE CHIESE”

Venerdì 7 concerti ed eventi a cura del Pedrollo e dell’IDMSL per la grande notte bianca nei luoghi di culto

Per la prima volta dalla nascita della manifestazione farà parte anche la Diocesi di Vicenza, attraverso il coordinamento del Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” in collaborazione con l’Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica, de “La Lunga Notte delle Chiese”: il progetto ispirato all’omonimo format austriaco “Lange Nacht der Kirken” che l’associazione BellunoLaNotte ha promosso con la finalità di aprire le porte delle chiese a concerti, recite, letture, visite guidate e iniziative culturali di ogni sorta, creando un terreno comune con la vita sociale delle città coinvolte. Si tratta di una “notte bianca” all’interno dei luoghi di culto in cui sono fondamentali i concetti di “dialogo” e di “apertura”, sottolineati appunto da eventi solitamente organizzati altrove che mostrano un “utilizzo” differente del posto. La manifestazione si rivolge a tutti, religiosi e non, e si pone oltretutto quale occasione alternativa per visitare i luoghi sacri delle città. Nel 2019 saranno oltre 80 le Diocesi italiane ad intervenire, con più di 150 chiese, e fra le adesioni internazionali si aggiungerà, oltre all’Argentina e il Brasile, anche la Romania. Una novità poi è quella di aver accolto nel progetto la Chiesa Valdese e Metodista, mettendo così l’ecumenismo al centro dell’evento. Venerdì 7 giugno, giorno di svolgimento della manifestazione, per la città di Vicenza il Conservatorio “Pedrollo” e l’IDMSL hanno individuato un percorso all’interno del centro, con tre luoghi sacri di grande pregio storico-artistico nei quali parallelamente si svolgeranno programmi musicali distinti ed esclusivi, puntando sulla varietà e sui valori promossi dalla speciale “notte bianca” ed evidenziando il tema ufficiale di questa quarta edizione: la “Luce”. Oratorio di San Nicola (Stradella San Nicola 2): alle ore 18.30 “Lectio Biblica in Musica” a cura di Don Gianni Magrin, con accompagnamento di organo; alle 19.30 saggio dei migliori allievi dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica di Vicenza, sotto la direzione di Don Gaetano Comiati; alle 21.00, a cura del prof. Stefano Bagliano del Dipartimento di Musica Antica del “Pedrollo”, Chroma Ensemble, duo con viola da gamba, liuto e tiorba, che affronterà un rpertorio dal Medioevo al Barocco; alle 22.00 concerto di Musica vocale da camera a cura della docente Elisabetta Andreani, con pagine dedicate alla notte, alla luna e alle stelle dei grandi compositori classici, per voce e accompagnamento di pianoforte. Oratorio di Santa Chiara (Contra’ dei Burci 14): ore 21.00 musica vocale indiana con accompagnamento, a cura dei proff. Simona Chalikovaite (canto) e Stefano Grazia (tabla), ispirata alla luce del tramonto e alle trascolorture della prima sera, e musica strumentale per sitar e tabla con i proff. Leo Vertunni (sitar) e Grazia; ore 22.00 performance “Roshni” (“luce” in hindi) della classe di Musica di insieme (indiana) a cura della prof.ssa Rosella Fanelli. Chiesa di San Domenico (Contra’ San Domenico 33, annessa al Conservatorio): ore 19.00 concerto finale delle classi di Musica da camera dei proff. Stefania Redaelli e Gianluca Saccari, ore 22.30 performance di piano jazz a cura di Filippo Visentin, studente del Dipartimento di Jazz del “Pedrollo”, con standard del genere che evocano atmosfere notturne, cieli stellati e riflessi “lunari”; ore 23.15 esibizione degli studenti della classe di Chitarra del prof. Stefano Grondona, ispirata alla “luce” e al ritmo della terra iberica. Si riprende sabato 8 giugno alle ore 7.00, lasciando così a Vicenza e al “Pedrollo” (unico conservatorio coinvolto in Veneto) l’onore di chiudere tutta la manifestazione, a San Domenico e nell’attigua Sala Capitolare: ore 7.00 performance di musica indiana a cura di Marged Trumper sul tema della luce come risveglio spirituale, “Raga Bhairav” (melodia dell’alba), composizione sul risveglio di Krishna alla luce del sole, inframezzi di letture di versi scelti sul tema a cura di Marged Trumper e della scrittrice Francesca Diano; ore 8.00 esibizione all’organo di Enrico Zanovello (interpretazione); ore 8.30colazione alla “Buca del Pedrollo”, con menù a prezzo speciale per il pubblico; ore 9.15 “Dalla luce al buio” e “Dal buio alla luce”: improvvisazione all’organo del maestro Lorenzo Signorini. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

ORATORIO DI SAN NICOLA

7 giugno 2019

Ore 18.30

“Lectio Biblica in Musica”:meditazione sul Vangelo della domenica successiva a cura di Don Gianni Magrin con accompagnamento di organo di Mattia Sciortino.

Ore 19.30

Saggio dei migliori allievi dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica di Vicenza. Direttore Don Gaetano Comiati.

Ore 21.00

A cura di STEFANO BAGLIANO Dipartimento di Musica antica

Programma di musiche dal Medioevo al Barocco eseguito da Chroma Ensemble, composto da Argentina Becchetti, viola da gamba, e Giorgia Zanin, liuto e tiorba.

MEDIOEVO

Laudario di Cortona (XIII sec)

Laudar Vollio per Amore

Laudario di Cortona (XIII sec)

Laude Novella

Cantigas deSanta Maria (XIII sec.)

Santa Maria amar

Cantigas deSanta Maria (XIII sec)

Santa Maria strela do dia

Cantigas deSanta Maria (XIII sec)

Rosas das rosas

RINASCIMENTO

P.Attaignant (1494-1551) La Magdalena

G.D. Ortiz (1510- 1570) Recercada I Passamezzo Antiguo

J. Dowland (1563-1626)

Come Again

J. Dowland (1563-1626)

Now O Now

G.Frescobaldi (1583-1643)

Se l’Aura Spira

BAROCCO

G.G Kapsberger ( 1580-1651)

Arpeggiata

G.G Kapsberger ( 1580-1651)

Canario

C.F.Abel (1723-1787)

BWV 208

M. Marais ( 1656-1728)

Folia De Spagna

Ore 22.00

A cura di ELISABETTA ANDREANI Musica vocale da camera

Francesco Paolo Tosti Serenata

Vincenzo Bellini Vaga luna

Baritono Guo Jinyi*/**

Claude Debussy Nuits d’étoiles

Soprano Diana Grgich**

Franz Joseph Haydn The Mermard’s

Gabriel Fauré Mai

Soprano He Mengjie**

Johannes Brhams Wie rafft ich mich auf

Ralph Vaughan Williams Silent noon

Baritono Feng Yi Wen**

Francesco Paolo Tosti Luna d’estate

L’alba separa dalla luce l’ombra

Soprano Cheng Shao Mei**

Claude Debussy Beau soir

Soprano Fan Qianyun*

Reynaldo Hahn L’heure exquise

Giuseppe Verdi Nell’orror di notte oscura

Richard Strauss Nacht

Franz Schubert Gute Nacht

Tenore Lan Linbo**/*

Vincenzo Bellini La ricordanza (Era la notte)

Soprano Jiang Beibei**

George Frideric Händel The people that walked in the darknes

Johannes Brahms Wiegenlied

Basso Diego Castello**

Franz Schubert An den Mond

Robert Schumann Mondnacht

Gabriel Fauré Claire de lune

Soprano Kim Hanna**

Franz Schubert Ständchen

Richard Wagner O du mein holder abendstern

Baritono Duan Linxu*/**

Pianisti. Denis Zanotto* Chiara Comparin**

ORATORIO DI SANTA CHIARA

7 giugno 2019

Ore 21.00

Prima parte:

musica indiana vocale e strumentale

Canto Drupad, raga Yaman, tradizionale Raga della sera con Prof. Simona Chalikovaite (canto)

e Prof. Stefano Grazia (tabla)

Raga Yaman: si intona particolarmente alla luce del tramonto e alle trascolorature della prima sera (riferimento al tema della ‘luce’). Particolarmente indicato per le chiese, vista la forte spiritualità e connotazione meditativa del canto classico indiano.

Musica Strumentale per Sitar e Tabla Prof. Leo Vertunni (sitar)

e Prof. Stefano Grazia (tabla)

Ore 22.00

Seconda parte:

classe di musica d’insieme (Arte Scenica) Coordinazione d’insieme a cura della Prof. ssa Rosella Fanelli

Roshni – parte 1

Roshni- parte 2

La performance Roshni (luce, in Hindi):

Roshni è la speranza di migliorarsi. È l’onestà verso se stessi. È la forza di dare luce ai propri pensieri. La semplicità dell’azione che non cerca la luce della ribalta ma il lume che faccia chiarezza sul significato della nostra esistenza.

La musica e la danza indiana portano lo spettatore in uno stato riflessivo, in cui è possibile trovare una solitudine gioiosa, una meditazione distaccata e serena, fino a lasciarsi invadere da una luce che dona pace e chiarezza.

Ensemble:

Tabla: Riccardo Meneghini

Canto indiano: Silvia Girotto, Michela Commisso, Eleonora D’Alessio

Bansuri: Luca Sparro

Danza Kathak: Anna Muscatiello, Thush rani Ranawaka