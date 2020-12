A Vicenza interventi per 200 mila euro alle scuole Barolini e Pertini

La scuola secondaria di primo grado “G. Barolini”, in via Palemone, e la scuola primaria “S. Pertini” in via Einaudi saranno interessate da interventi mirati necessari per l’adeguamento alle normative di sicurezza e sanitarie per l’importo di 200 mila euro complessivi.

“Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole della città – afferma l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron -. Negli ultimi anni insieme all’assessore Tolio abbiamo aumentato la disponibilità di risorse a disposizione delle infrastrutture scolastiche, con l’obiettivo di dare maggiori soluzioni alle numerose situazioni che da tempo attendevano risposta”.

Alla scuola Barolini verranno sostituiti i serramenti della palestra, con nuovi in alluminio, per evitare le dispersioni termiche causate dai vecchi serramenti, per una superficie di 113 metri quadrati. Verrà rifatta, inoltre, la copertura degli spogliatoi annessi alla palestra per 140 metri quadrati, per risolvere le infiltrazioni d’acqua. Verranno anche adeguate le pendenze per garantire il normale scolo delle acque verso terra in modo da evitare nuove infiltrazioni.

Infine verranno rifatti anche i servizi igienici, sia al primo che al secondo piano dell’edificio scolastico, entrambi con un antibagno e 3 water, utilizzati dagli alunni, per una superficie di circa 33 metri quadrati.

Eseguite le demolizioni, si procederà con il rifacimento dell’impianto termico sanitario, dell’impianto elettrico, dei sottofondi necessari alla posa delle pavimentazioni, delle piastrelle con la posa dei nuovi sanitari, lavabo, rubinetti. E naturalmente la tinteggiatura. Verranno installate nuove porte d’ingresso e interne, oltre che divisori in laminato.

Alla scuola Pertini verranno rifatti completamente i cinque servizi igienici al secondo piano con la realizzazione di 6 nuovi water, di cui uno per alunni con disabilità, per una superficie complessiva di 29 metri quadrati. Poiché i bagni della Pertini presentano le stesse problematiche di quelli della Barolini, la tipologia di intervento sarà la stessa.