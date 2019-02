A Vicenza il ‘quizzone’ per vincere un viaggio a Bruxelles

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

L’Europa approda a Vicenza, mercoledì 6 febbraio 2019, dalle ore 18 alle ore 20 al centro culturale Porto Burci (Contrà dei Burci, 27 – Vicenza) per un evento inedito per la città del Palladio: il QUIZZONE EUROPEO.

Il “Quizzone Europeo” è un evento gratuito e aperto a tutti, in cui i partecipanti gareggeranno a coppie in un super quiz sull’Unione Europea, dal carattere goliardico ed informale, e i fortunati vincitori riceveranno un premio d’eccezione: due biglietti per volare a Bruxelles!

Dopo il quiz, seguirà un aperitivo conviviale per tutti i partecipanti.

L’evento è organizzato da ALDA, l’Associazione Europea per la Democrazia Locale, in collaborazione con la campagna #StavoltaVoto del Parlamento Europeo e con il supporto del programma “Europa per i Cittadini”.

Partecipazione gratuita previa iscrizione all’indirizzo email: quizzone@aldaintranet.org o attraverso l’apposito FORM ONLINE (https://bit.ly/2BkYn9R) , entro il 5 febbraio 2019.

Per saperne di più, vai alla pagina Facebook dell’evento “Quizzone Europeo”!