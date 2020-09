A Vicenza il generale Parrulli, comandante della Legione Carabinieri ‘Veneto’

Il Comandante della Legione Carabinieri “Veneto”, Generale di Brigata Fabrizio PARRULLI, in visita al Comando Provinciale Carabinieri.

Questa mattina, il Generale di Brigata Fabrizio PARRULLI, Comandante della Legione Carabinieri “Veneto”, si è recato in visita presso il Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza, ove è stato accolto dal Colonnello Nicola Bianchi. Nel corso della visita, il Gen. Parrulli ha dapprima avuto il piacere di incontrare, presso le rispettive sedi, alcune delle Autorità Provinciali, tra le quali il Prefetto, Dott. Pietro Signoriello, il Presidente del Tribunale, Dott. Alberto Rizzo e il Procuratore della Repubblica f.f., Dott.ssa Orietta Canova. Il Gen. Parrulli ha quindi incontrato gli Ufficiali, una rappresentanza del personale in servizio presso i reparti del Comando Provinciale, del Gruppo Carabinieri Forestali di Vicenza e del Comando Gruppo CC SETAF, nonché alcuni delegati degli organi di rappresentanza militare. Presente anche una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, a rimarcare l’indissolubile legame che unisce i militari in servizio e quelli in congedo. Nella circostanza, il Gen. Parrulli ha voluto consegnare personalmente alcuni riconoscimenti ad altrettanti militari del Nucleo Investigativo, del Nucleo Operativo della Compagnia di Bassano e della Stazione di Rosà distintisi per operazioni di servizio di rilievo.