A Vicenza il Circo di Mosca con ‘Gravity’

Manca davvero poco al debutto di “Gravity”, il nuovo show del Circo di Mosca che sarà a Vicenza, presso il Foro Boario (Viale Leonardo da Vinci), dal 2 all’11 ottobre, prima tappa del tour invernale che segna il ritorno all’attività dopo 7 mesi di blocco dovuto alla pandemia. La tournée 2019/2020 riparte proprio da Vicenza per poi toccare Modena e altre regioni del Nord Italia. In scena un caleidoscopio di acrobati, giocolieri, brividi ed emozioni mozzafiato! L’uomo proiettile che si spara dalla bocca di un cannone, i lanciatori di coltelli di Tu si que vales, il Campione di Street Magic da Italia’s Got Talent, i Saly Brothers laureati al Festival del Circo di Monte Carlo, ombre cinesi, acrobatica aerea, equilibristi, comicità e tanto altro… Uno spettacolo moderno con una narrazione che lega tutti i numeri, affidata a Mister David, vulcanico Campione Italiano di Street Magic che condurrà il pubblico in un viaggio affascinante nella Storia del Circo, dalle origini ai giorni nostri, toccando epoche e nazioni diverse, contaminando la tradizione con l’innovazione e dispensando emozioni e brividi.

Biglietti, da 12 a 20 € a seconda degli ordini di posto, in vendita alla biglietteria del Circo o sul circuito liveticket.it. Debutto venerdì 2 ottobre ore 21.00. Giorni feriali spettacoli ore 17.00; sabato ore 16.00 e 21.00; domenica ore 15.30 e 18.30. Lunedì e martedì riposo. Informazioni www.circodimosca.it. Infoline 389/0478705. Lo spettacolo si tiene nel rispetto delle normative anti-covid. Biglietteria on line: https://www.liveticket.it/circodimosca