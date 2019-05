A Vicenza il Bacchiglione è “sorvegliato speciale”

Neve in montagna, pioggia in pianura. E a Vicenza il Bacchiglione è sotto strettissimo controllo. Ecco un’immagine aggiornata a poco fa dalla situazione a Ponte degli Angeli.





Ricordiamo il VADEMECUM IN CASO DI EMERGENZA

Numeri di emergenza

Per situazioni particolari per cui le informazioni diffuse dal Comune non fossero sufficienti, è possibile chiamare il numero della Polizia locale 0444545311 (se necessario potrà essere attivato anche il numero verde 800127812) .

(se necessario potrà essere attivato anche il numero verde . ATTENZIONE: prima di chiamare questi numeri, è importante consultare il sito del Comune www.comune.vicenza.it per cercare le informazioni desiderate, evitando quindi di sovraccaricare le linee che devono gestire le situazioni più urgenti e difficili.

Aggiornamenti durante l’emergenza

Sono inviati agli iscritti al servizio “Sms di allarme”; per registrarsi è necessario mandare un messaggio sms con il proprio nome, cognome e indirizzo al numero 392 7338475.

Zone a rischio in caso di emergenza

La città di Vicenza è soggetta al rischio alluvione e lo sarà fino a quando non verranno completate dalla Regione Veneto tutte le opere necessarie alla difesaidraulica, in particolare il bacino di laminazione di Caldogno.

Le fasi dell’emergenza

STATO DI ATTENZIONE: quando le previsioni indicano situazioni potenzialmente a rischio nelle ore o nei giorni successivi.

quando le previsioni indicano situazioni potenzialmente a rischio nelle ore o nei giorni successivi. STATO DI PREALLARME: 3/5 ore prima del livello massimo di piena previsto.

3/5 ore prima del livello massimo di piena previsto. STATO DI ALLARME: 1 ora prima del livello massimo di piena previsto.

1 ora prima del livello massimo di piena previsto. STATO DI FINE ALLARME: fine dell’emergenza e inizio del ripristino della normalità.

I sistemi di allarme

“Sms di allarme”: gli iscritti al servizio ricevono messaggi sms di aggiornamento; per registrarsi è necessario mandare un messaggio sms con il proprio nome, cognome e indirizzo al numero 3927338475.

gli iscritti al servizio ricevono messaggi sms di aggiornamento; per registrarsi è necessario mandare un messaggio sms con il proprio nome, cognome e indirizzo al numero 3927338475. Altoparlanti: al di fuori dell’area coperta dal sistema delle sirene, gli stati di PREALLARME e ALLARME vengono annunciati con mezzi dotati di altoparlante che transitano nelle zone interessate.

al di fuori dell’area coperta dal sistema delle sirene, gli stati di PREALLARME e ALLARME vengono annunciati con mezzi dotati di altoparlante che transitano nelle zone interessate. Sito e social network del Comune : sul sito e sui social network del Comune e su Bacchiglione.it vengono comunicate le fasi dell’emergenza.

: sul sito e sui social network del Comune e su Bacchiglione.it vengono comunicate le fasi dell’emergenza. Sirene: avvisano la popolazione delle zone centrali.

Come fare

È importante che i cittadini, in particolare quelli delle zone interessate da alluvioni in passato, si tengano costantemente aggiornati sull’evoluzione della situazione (vedi “Aggiornamenti durante l’emergenza”).

sull’evoluzione della situazione (vedi “Aggiornamenti durante l’emergenza”). È opportuno che nelle zone soggette ad allagamenti ed esondazioni vengano messi in sicurezza beni e proprietà che si trovano in interrati, seminterrati, cantine o al piano terra.

È opportuno parcheggiare le auto in sicurezza nei luoghi indicati (vedi “Parcheggi sicuri”).

Aree di sosta sicure

Durante l’emergenza è importante parcheggiare i veicoli in luoghi sicuri non soggetti ad allagamento o esondazione. L’indicazione riguarda sia i veicoli che si trovano all’interno di garage privati, sia quelli che sono parcheggiati lungo la pubblica via. È comunque importante che i veicoli in sosta in vie pubbliche non ostacolino il transito dei mezzi di soccorso.

Di seguito l’elenco delle aree di sosta sicure

Area Vicenza centro



Via Pforzheim – viale Cricoli (park Cricoli)

Via Baden Powell (cittadella degli studi)

Via Ragazzi del ’99 (parcheggio cimitero)

Via Trieste (parcheggio viale del Cimitero)

Monte Berico (piazzale della Vittoria)

corso SS Felice e Fortunato – via Cattaneo (park Cattaneo)

Via Cattaneo – via dei Cairoli (ex sedime ferroviario)

Viale Btg. Framarin (parcheggio Teatro Comunale)

Via Btg. Framarin – via Cengio

Via del Mercato Nuovo (parcheggio mercato ortofrutticolo)

Area Vicenza Sud (zona Riviera Berica)

Abitato di Santa Croce Bigolina

Parcheggio cimitero strada di Longara

Area Vicenza Nord

Quartiere Laghetto

Abitato di Polegge

Area Vicenza Est

Quartiere San Pio X

Quartiere Stanga

Zona Parco Città

Quartiere Anconetta

Area Vicenza Ovest

Quartiere Ferrovieri

Quartiere San Lazzaro

Quartiere Cattane

Quartiere Pomari

Punti di distribuzione sacchi di sabbia

Il via libera alla distribuzione viene deciso dal COC (Centro Operativo Comunale).

Nelle aree critiche della città sono allestite in caso di necessità delle postazioni già attrezzate con sacchi di sabbia. Tutti i punti di distribuzione sono attrezzati con reti di protezione che vengono rimosse soltanto prima delle emergenze.

Via del Grande (zona stadio)

Piazza Matteotti (vicino all’ostello della gioventù)

San Pietro Intrigogna (piazzale della chiesa)

Viale Fusinato (incrocio con strada di Gogna)

Debba (piazzale della chiesa)

Via Sardegna

Contra’ Santi Apostoli

Dalla dichiarazione dello stato di PREALLARME i sacchi di sabbia sono disponibili anche nella sede di Aim Amcps in viale dell’Industria 1. In caso di ALLARME possono essere allestiti dei punti di produzione di sacchetti a ponte degli Angeli (piazza Venti Settembre) e in viale Trento (parcheggio supermercato PAM).