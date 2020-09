A Vicenza i parcheggi gratuiti nel weekend sono un successo

Musei e parcheggi gratuiti per il secondo fine settimana consecutivo, i visitatori aumentano del 17,78%4.696 persone hanno scelto di vedere i Musei civici e il Palladio Museum Parcheggio Fogazzaro preso d’assalto domenica da 1.440 veicoli, 990 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

Sabato 19 e domenica 20 settembre, secondo fine settimana dell’iniziativa voluta dal sindaco e dall’amministrazione comunale che prevede l’ingresso gratuito nei Musei civici e al Palladio Museum, sono aumentati i visitatori che hanno deciso di cogliere l’opportunità, grazie anche alla possibilità di sostare gratis nei parcheggi a sbarra.Sono stati complessivamente 4.696 i visitatori, pari al 17,78% in più rispetto allo scorso fine settimana (il 12 e 13 settembre 3.987 visitatori).

“Continua ad essere apprezzata l’iniziativa che l’amministrazione comunale ha voluto per far in modo che il centro storico sia sempre più vivo e che prevede la sosta gratis nei parcheggi a sbarra e musei gratis il sabato e la domenica fino a fine novembre – dichiara il sindaco Francesco Rucco -. Il gradimento dell’iniziativa è testimoniato dall’aumento degli ingressi nei musei rispetto allo scorso fine settimana. La Basilica palladiana risulta sempre essere il monumento preferito. Inoltre chi si reca in città sceglie anche di vedere il Teatro Olimpico, benché a pagamento”.

L’iniziativa proseguirà per tutti i prossimi fine settimana fino al 29 novembre e consentirà di entrare gratuitamente in cinque siti culturali della città: quattro fanno parte dei Musei civici di Vicenza (Basilica palladiana, Palazzo Chiericati, Museo Naturalistico Archeologico e chiesa di Santa Corona); il quinto sito è il Palladio Museum gestito dal Cisa.

3.669 ingressi (corrispondenti a 2.331 biglietti emessi) sono stati registrati nei quattro siti museali del Comune di Vicenza coinvolti nell’iniziativa promozionale, a cui si aggiunge il Museo del Risorgimento e della Resistenza di Villa Guiccioli, con ingresso sempre gratuito.

Tra tutti la più visitata continua ad essere la Basilica palladiana, con 2.006 ingressi. Al Palladio Museum si sono recati 475 visitatori.

L’opportunità di vedere i musei gratuitamente, usufruendo dei biglietti gratuiti, è un’occasione anche per ammirare il Teatro Olimpico, che rimane a pagamento. 552 persone hanno fatto questa scelta nell’ultimo fine settimana.

Importante anche la risposta all’opportunità di parcheggiare gratis nei weekend.Sono stati 1.084 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno i veicoli che sabato 19 e domenica 20 settembre hanno sostato gratuitamente nei cinque parcheggi a sbarre della città gestiti da Aim Mobilità (Bologna, Cattaneo, Fogazzaro, Matteotti, Verdi): 4.555 veicoli sabato 19 (erano 4.328 il 21 settembre 2019) e 3.209 domenica 20 (contro i 2.352 del 22 settembre 2019).

A registrare più accessi sono stati, anche questo weekend, i parcheggi Fogazzaro e Verdi: nei due giorni hanno sostato gratuitamente al Verdi 238 veicoli in più rispetto allo scorso anno (2.728 questo week end contro i 2.490 dello stesso periodo del 2019), mentre il Fogazzaro è stato letteralmente preso d’assalto domenica 20 settembre da 1.440 veicoli che hanno parcheggiato nell’arco delle 24 ore (3.356 questo week end contro i 2.366 del 2019, con un +990 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).