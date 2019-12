A Vicenza i grandi brand incontrano i manager di domani

Un appuntamento ormai fisso nel calendario di aziende e studenti, capace di mettere in contatto i manager di oggi con quelli di domani. Venerdì 13 dicembre il complesso Universitario di Viale Margherita a Vicenza ospiterà la 14esima edizione di Becoming Manager, il progetto di punta degli studenti di JEst, la Junior Enterprise dell’Università degli Studi di Padova.

L’evento è patrocinato da Confindustria Vicenza, Comune di Vicenza, Provincia di Vicenza, Università degli Studi di Padova, Università di Verona, Fondazione Studi Universitari di Vicenza e il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali.

30 tra i migliori brand del panorama locale e internazionale – come OTB, Luxottica, Bottega Veneta, PwC, Gucci, Fincantieri, Accenture, Moncler e De Longhi -, 120 studenti magistrali selezionati tra le facoltà di Ingegneria ed Economia delle Università di Padova e Verona: questi alcuni dei numeri di un’edizione che ambisce a replicare il successo dello scorso anno, quando oltre il 90% dei partecipanti ha continuato, dopo l’evento, il percorso di selezione con le aziende coinvolte. Confermato il format delle “Speed Interview”: modalità innovativa di recruiting che prevede un colloquio di soli 6 minuti in cui i partecipanti devono colpire con le loro competenze i manager intervistatori. Capacità di sintesi e il fattore tempo saranno elementi chiave che gli studenti dovranno tenere in considerazione.

«We generate impact: in linea con la nostra vision e con il claim di JE Europe – Confederazione delle Junior Enterprise Europea -, JEst ha deciso di rafforzare il suo ruolo cardine di ponte tra mondo imprenditoriale e accademico ampliando l’offerta per questa nuova edizione di Becoming Manager, l’evento di recruiting organizzato da studenti per studenti. Novità assoluta infatti sarà la presenza di 3 StartUp, selezionate per la loro portata innovativa, che durante l’intera giornata metteranno la loro esperienza, oltre che il loro prodotto, a disposizione di studenti e manager » spiega Federico Simoncini, responsabile del progetto.

Parteciperanno: PCUP, ideatori un bicchiere in silicone con microchip annesso che ha il compito di combattere il consumo di plastica e rendere smart un evento, consentendo pagamenti automatici e analytics in tempo reale sulle consumazioni; NeuroWebDesign, che monitora attraverso sofisticate tecnologie biometriche la customer experience all’interno di siti web e in attività di marketing, fornendo soluzioni atte a costruire un vantaggio competitivo per l’azienda; AnotheReality, che attraverso l’utilizzo di visori di realtà aumentata sta sviluppando sistemi innovativi di apprendimento e di miglioramento dei processi aziendali, oltre che alla creazione di videogiochi ideati per lo sviluppo di strategie di marketing.

A sottolineare la portata dell’evento, chiuderà la giornata la lectio magistralis di Sebastiano Zanolli, manager, scrittore ed esperto nella gestione del cambiamento, che attraverso la sua esperienza decennale nel campo cercherà di far luce su “cosa significa essere manager”.