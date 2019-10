A Vicenza Ecomm: gli stati generali della vendita online

Mille imprenditori, trenta speaker e otto sale. Il 15 novembre il distretto dell’e-commerce a Nordest si presenta. Dal web alla logistica, passando per i social e i sistemi di pagamento: così le pmi possono resistere all’apocalisse del retail

Vicenza il prossimo 15 novembre diventa la capitale del Nord Italia dei marketplace sul web. Nella straordinaria location del Convention Centre, una struttura moderna di oltre 6.500 metri quadri, Velvet Media, agenzia di marketing e comunicazione, organizza una giornata dedicata alle imprese che vogliono sviluppare il proprio business digitale omnichannel. Saranno spiegate le ultime innovazioni tecnologiche, verranno svelati trucchi e strategie per la comunicazione on line, si racconteranno i viaggi reali della merce, dai magazzini fino al campanello di casa attraverso i professionisti della logistica.

Un evento nato in collaborazione con Poste Italiane, ma anche con Storeden, azienda leader negli e-commerce, e Prima Posizione, agenzia seo di Padova. L’obiettivo è quello di riunire gli stati generali del mondo imprenditoriale che ruota attorno al web e di anticipare le linee di sviluppo del mercato per i prossimi anni.

I numeri messi in campo sono imponenti. A relazionare ci saranno trenta speaker, che, per settore di competenza, spiegheranno l’universo della vendita on line; gli speech più importanti avverranno nella sala “Teatro Palladio” da 710 posti a sedere. Si parte dal web e dai marketplace, la facciata sulla quale l’utente si ferma, ma sulla quale è arrivato grazie a strategie di marketing web omnichannel che, forse anche inconsapevolmente, lo hanno condotto a quell’acquisto usando sistemi di pagamento che sono sempre più evoluti e performanti. Dal clic sullo smartphone al postino che suona il campanello si apre poi un nuovo mondo: magazzini da gestire, movimentazione su gomma da coordinare, tempistiche da rispettare.

Ad ascoltare, una platea di un migliaio tra imprenditori, amministratori delegati, dirigenti, manager e liberi professionisti. Per i workshop più tecnici, a disposizione quattro spazi dai 40 ai 90 posti, ma anche tre sale riservate al B2B con analisi e consulenze personalizzate e relative al business on line delle imprese che volessero incontrare i professionisti dell’ecommerce.

Tra i primi speaker annunciati, consulenti del calibro di Giovanni Cappellotto, autore dell’attuale manuale più venduto dedicato all’ecommerce e Fabio Sutto, digital strategy and performance marketing specialist. Relatori anche dal mondo universitario dalla Cattolica di Milano e Università di Padova e referenti di colossi del calibro di AliExpress, PayPal e Postepay. Diversi gli interventi dai professionisti del marketing come Bassel Bakdounes, founder e ceo di Velvet Media e autore del libro Marketing Heroes, e Matteo Dario, communication director nell’omonima azienda. Spazio anche all’innovazione con l’intervento di Mariaisabella Musulin e Enrico Pastrello, entrambi co-founder di JustX, startup specializzata in influencer marketing. Si parlerà del mondo dei marketplace e new business con Andrea Zaniolo e di social media con Omar Rossetto, consulente social media specialist. Spazio anche a casi studio e interventi verticali sui rispettivi settori di business: a relazionare Alessio Badia, docente alla Bocconi sul settore fashion, Bracchi Group sul tema delivery, LegakBlink sull’assistenza legale e ancora decisiva la collaborazione con Omniaweb, M101 e Newlight Shows e della rete di impresa DiMeCom (Digital Mediterranean communication). A condurre la giornata il giornalista Carlo Tomaso Parmegiani assieme a Eliana Turbian, communication manager and marketing specialist. Media partner dell’evento è la rivista Millionaire.

L’EVENTO Ecomm, 15 novembre, dalle 8.30 alle 17.30. Location: Vicenza Convention Centre, centro congressi in via Oreficeria, 20, 36100. Sul web: www.ecomm.events. Email: eventi@velvetmedia.it. Telefono: 0423 722113. Ticket fino al 15 ottobre: 50 euro, a seguire 90 euro. Tutti i dettagli relativi alle relazioni che saranno presentate, gli orari dei workshop e la pianificazione della giornata sono aggiornati su www.ecomm.events, dove è possibile anche prenotare il proprio posto in sala.