A Vicenza è infornata di pallacanestro: Velco e Tramarossa sempre in campo nelle prossime settimane

Saranno settimane intense per le squadre di pallacanestro della città di Vicenza: sia la Tramarossa al maschile che la Velco.Fin al femminile scenderanno in campo senza tregua nei prossimi giorni, per terminare la stagione regolare e preparare i play-off. Il propagarsi di positivi nei campionati di pallacanestro ha portato a diversi rinvii e ora costringerà le due squadre a scendere in campo a ripetizione prima dell’inizio della post-season.

Sì, perché adesso sarà un vero tour de force, un susseguirsi ininterrotto di partite per le due squadre a spicchi della città: nei prossimi diciotto giorni, tra partite al femminile e al maschile, Tramarossa e Velco giocheranno ben 13 incontri, una vera e propria maratona che metterà alla prova le due compagini a spicchi della città.

Partiamo dalla Velco: la squadra femminile, militante nel girone Nord di A2, domani affronterà la San Giorgio Mantova 2000 al palazzetto dello sport Città di Vicenza alle 18, in un match valido per la venticinquesima giornata di campionato. Le ragazze vicentine sono rimaste ferme dopo alcune positività riscontrate in squadra, ma sono tornate in campo mostrando di non aver perso la grinta, visto il successo ottenuto contro Ponzano. L’avversaria di domani, la San Giorgio Mantova, insegue di due punti le biancorosse e sarà un match decisivo per l’approdo ai play-off da parte delle ragazze di coach Sinigaglia. A seguire, le biancorosse giocheranno il 21 aprile contro Bolzano, il 25 nel derby contro Sarcedo, il 28 in casa contro Crema, il 1° maggio a Carugate e tre giorni dopo a San Martino dei Lupari. Tutto questo senza ancora sapere quando verrà recuperato il match contro l’ALPO, formazione veronese, ma che presumibilmente verrà giocata in fretta.

Per le ragazze biancorosse, l’imperativo è vincere il più possibile per ottenere il pass per i play-off, ancora decisamente alla portata.

Cambiano gli addendi invece per la Tramarossa Vicenza, impegnata nel girone C del campionato di Serie B. I giocatori a disposizione di coach Ciocca in questi mesi sono sempre risultati negativi ai controlli, ma hanno comunque dovuto rinviare alcune partite: prima Teramo, poi Roseto e infine Fabriano hanno dovuto posticipare i match contro i biancorossi per positività al virus.

Nonostante la lunga inattività, la Tramarossa ha mantenuto comunque la terza piazza in campionato, grazie alle due vittorie su due fin qui ottenute nella fase ad orologio (la seconda fase della stagione regolare) e grazie a qualche scivolone da parte degli avversari. Il bello inizia oggi: i biancorossi ospitano la Luciana Mosconi Ancona, rivale diretta per le prime posizioni in classifica, e poi dovranno vedersela in successione con: Civitanova Marche, Jesi, Roseto e Giulianova, quest’ultima da affrontare in Abruzzo il 2 maggio. Ancora da definire la data del recupero contro Fabriano, anche se presumibilmente il match contro l’attuale capolista si giocherà nei giorni immediatamente successivi, intorno al 4-5 maggio.

In palio, per i ragazzi di coach Cesare Ciocca, un posto tra le prime otto e il conseguente pass per i play-off. Se i biancorossi riusciranno ad ottenere abbastanza punti, avranno anche la possibilità di giocare il primo turno di play-off con il fattore campo a favore, nella speranza che a breve si possa rivedere il pubblico al palazzetto entro la fine della stagione.