A Vicenza è già Natale con Abilmente

Da sabato 20 a domenica 21 ottobre la 32ma edizione di Abilmente Autunno, la grande festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group (IEG), propone ogni mezz’ora dalle 11.00 alle 17.30 (Hall 7), gli Abilmente Live Show, tutorial, dimostrazioni e minicorsi di manualità creativa. Novità: Abilmente Autunno 2018 arricchisce il programma con una seconda area live interamente dedicata alla moda fai-da-te, all’interno dello spazio “Cucito su di te – Dressmaking Lab”. Programma Abilmente Live Show aggiornato su www.abilmente.org.

Gli Abilmente Live Show di sabato 20 ottobre

Nell’area live

Ore 11.00 “Come realizzare gli stencil di precisione con i retini a effetto stampa utilizzando le pitture Chalk” a cura di Lara Vella – Creare Insieme

Ore 11.30 “ABC della decorazione Shabby per decorare e recuperare vecchi mobili con le pitture Chalk” a cura di Lara Vella – Creare Insieme

Ore 12.00 “Scopri i segreti della resina” a cura di di Diana Crialesi per Mundel

Ore12.30 “PORTAmi il CIUCCIO” a cura di Fab Croc per Mez Cucirini

Ore 13.00 “Peter e i suoi amici! Teneri e sorridenti visi stampati su tessuto per realizzare bambole e personaggi del Natale” e “Washy Paper! Un nuovo innovativo materiale per vestire il Natale con originalità” a cura di Renkalik

Ore 13.30 “Ricolora il tuo mondo con la Vintage Paint” a cura di Vintage Paint ed Emporio del colore

Ore 14.00 “Mille papaveri rossi – La punciatura con la macchina da cucire” a cura dell’Ass. Sul filo dell’arte

Ore 14.30 “Presentazione del progetto “Upcycling d’autore”. Come dare nuova vita a due piccole mensole, perfette per contenere tutto il tuo mondo” a cura di Lara Vella per per Mollie Makes – Edizioni Raffi

Ore 15.00 “Presentazione del libro Saper cambiare” a cura di Francesca Blasi – Creazionedatmosfere

Ore 15.30 “Il fiore a girandola” cura di Luisa De Santi – Crochet Doll

Ore 16.00 “Flippy Zenzero e Ice! Buffi e divertenti animaletti in fommy stampato e feltro” a cura di Renkalik

Ore 16.30 “Dal Pennino al Fudenosuke: differenze e similitudini di utilizzo per il corsivo inglese e le sue varianti” a cura di Rossella Manganelli – Calligraphy Gang

Ore 17.00 “Il fantastico mondo di Miss Mischette: una Maison di abiti colorati e pezzi unici” a cura di Daniela Carreri – Miss Mischette

Ore 17.30 “I colori dell’autunno: preparare un centrotavola o corona autunnale con bacche e frutta” a cura di Marisa Fabris – Aliqua Re

Nell’area “Cucito su di te – Dressmaking Lab”

Ore 11.00 “I segreti del tubino anni ’60” a cura di Simona Ullo per Pym, Gütermann e Burda

Ore 11.30 “Impara a realizzare un’elegante e raffinata camicetta partendo dal cartamodello dell’abito “Dharma” a cura di Atelier Vicolo N.6

Ore 12.00 “Da camicia a gonna. Refashion” a cura di Selene Verdoglia, Un punto alla volta

Ore12.30 “Gonna a pieghe con tasche” a cura di Desanka Saurini per Necchi

Ore 13.00 “Un coprispalla per tutti in sole 6 cuciture” a cura di Emanuela Tonioni per Necchi

Ore 13.30 “Modellistica per negati” a cura di Secondo Piano

Ore 14.00 “La t-shirt coi volant” a cura di Simona Ullo per Pym, The Color Soup e Burda

Ore 14.30 “Da camicia a gonna. Refashion” a cura di Selene Verdoglia, Un punto alla volta

Ore 15.00 “La maglietta glamour” a cura di Laura Francione per Pym, Gütermann e Burda

Ore 15.30 “La shoppping bag con sorpresa” a cura di Fabrique Handmade

Ore 16.00 “Come realizzare la gonna “Isidora”, un nuovo modello della serie Cartamodelli senza cartamodelli” a cura di Atelier Vicolo N.6

Ore 16.30 “Non è il cucito della nonna: tips & tricks” a cura di Secondo Piano

Ore 17.00 “Cuciamo insieme il tuo turbante Boho Chic” a cura di Fabrique Handmade

Ore 17.30 “Il mio Frac è differente” a cura di Lola Love Atelier

Gli Abilmente Live Show di domenica 21 ottobre

Nell’area live

Ore 11.00 “Cuore in stile Shabby realizzata con la tecnica Decapé Dry-Brush” a cura di Lara Vella – Creare Insieme

Ore 11.30 “Vaso in vetro in stile Provenzale in tecnica tecnica Decapé Dry-Brush” a cura di Lara Vella – Creare Insieme

Ore 12.00 “Scopri i segreti della resina” a cura di Diana Crialesi per Mundel

Ore 12.30 “Palestra d’arte, quali tecniche per reinventare la casa” a cura di Francesca Blasi – Creazionedatmosfere

Ore 13.00 “Peter e i suoi amici! Teneri e sorridenti visi stampati su tessuto per realizzare bambole e personaggi del Natale” e “Washy Paper! Un nuovo innovativo materiale per vestire il Natale con originalità” a cura di Renkalik

Ore 13.30 “Una rosa ad uncinetto” a cura di Magliuomini, Ass. Sul filo dell’arte e LatinaKnitCrochet

Ore 14.00 “Il libro pop-up per un Natale creativo” a cura di Elena Marconato – Creare a scuola

Ore 14.30 “Decorazione del mobile in stile Shabby Chic con le pitture Chalk by Lara Vella” a cura di Lara Vella per Mollie Makes – Edizioni Raffi

Ore 15.00 “Tracce di colore: nuove tecniche pittoriche per l’utilizzo alternativo dei colori e dei materiali” a cura di Elena Marconato – Creare a scuola

Ore 15.30 “Il fiore a girandola” a cura di Luisa De Santi – Crochet Doll

Ore 16.00 “Flippy Zenzero e Ice! Buffi e divertenti animaletti in fommy stampato e feltro” a cura di Renkalik

Ore 16.30 “Passione Colapen: uno strumento alternativo per provare a dare una marcia in più ai vostri lavori con la calligrafia gestuale” a cura di Claudio Mezzo – Calligraphy Gang

Ore 17.00 “Il fantastico mondo di Miss Mischette: una Maison di abiti colorati e pezzi unici” a cura di Daniela Carreri – Miss Mischette

Ore 17.30 “I colori dell’autunno: preparare un centrotavola o corona autunnale con bacche e frutta” a cura di Marisa Fabris – Aliqua Re

Nell’area “Cucito su di te – Dressmaking Lab”

Ore 11.00 “I segreti del tubino anni ’60” a cura di Simona Ullo per Pym, Gütermann e Burda

Ore 11.30 “Come realizzare la gonna “Berta” un nuovo modello della serie Cartamodelli senza cartamodelli” a cura di Atelier Vicolo N.6 p

Ore 12.00 “Il cucito incontra il Cosplay” a cura di Gloria – “Sweet Angel” – Graziati per Janome Italia

Ore 12.30 “Da camicia a gonna. Refashion” a cura di Selene Verdoglia, Un punto alla volta

Ore 13.00 “Un coprispalla per tutti in sole 6 cuciture” a cura di Emanuela Tonioni per Necchi

Ore 13.30 “Bello dentro e fuori: paramonture smanicato senza lacrime e punti a mano” a cura di Secondo Piano

Ore 14.00 “La t-shirt coi volant” a cura di Simona Ullo per Pym, The Color Soup e Burda

Ore 14.30 “Da camicia a gonna. Refashion” a cura di Selene Verdoglia, Un punto alla volta

Ore 15.00 “La maglietta glamour” a cura di Laura Francione per Pym, Gütermann e Burda

Ore 15.30 “Il cucito incontra il Cosplay” a cura di Gloria – “Sweet Angel” – Graziati per Janome Italia

Ore 16.00 “Impara a realizzare una versione semplificata del cartamodello dell’abito Dalila” a cura di Atelier Vicolo N.6

Ore 16.30 “Modellistica per negati” a cura di Secondo Piano

Ore 17.00 “Cuciamo insieme il tuo turbante Boho Chic” a cura di Fabrique Handmade

Ore 17.30 “Il mio Frac è differente” a cura di Lola Love Atelier

Abilmente si conferma, in linea con le passate edizioni, la grande festa italiana della creatività cui Italian Exhibition Group (IEG) dedica tre appuntamenti annuali: Abilmente Autunno (fino a domenica 21 ottobre 2018, Fiera di Vicenza), Abilmente Primavera (dal 21 al 24 marzo 2019, Fiera di Vicenza) e Abilmente Roma (conclusasi lo scorso 30 settembre 2018, in Fiera di Roma) per un totale di oltre 2500 eventi all’anno dedicati a tutti gli appassionati di manualità creativa e Do It Yourself.

INFORMAZIONI UTILI

Abilmente Autunno è in programma fino a domenica 21 ottobre 2018 in Fiera di Vicenza (padiglioni 1, 2, 6, 7 –). Ingressi Ovest 1 e Ovest 3. Via dell’Oreficeria, 16 – Vicenza. Orari: 09.30 – 19.00. Attivo il servizio gratuito di bus navetta con autobus SVT, dal Piazzale della Stazione Centrale FS di Vicenza, ogni mezz’ora dalle 8.00 alle 19.30. Biglietto intero acquistabile direttamente in Fiera € 12,00. Biglietto Online, ridotto con cartolina promozionale e ragazzi da 13 a 18 anni e over 65, ingresso € 10,00. Biglietto Ridotto Famila ed Emisfero € 9,00. Ingresso gratuito bambini fino a 12 anni compresi, disabili e accompagnatori. I titoli di ingresso gratuiti dovranno essere ritirati alle casse.