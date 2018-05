A Vicenza, Arzignano e Thiene i saggi finali di Theama Teatro: nuovi attori alla ribalta!

Da domenica 27 maggio a venerdì 22 giugno in scena i saggi finali

tra Vicenza, Thiene ed Arzignano

SAGGI CONCLUSIVI DEI CORSI DI THEAMA TEATRO

È arrivato il momento di affrontare il palcoscenico per gli allievi dei corsi teatrali di Theama Teatro. Da domenica 27 maggio a venerdì 22 giugno andranno in scena tra Vicenza, Thiene ed Arzignano le rappresentazioni finali dei percorsi di formazione avviati nella stagione 2017/2018. Tre settimane ricche di appuntamenti dove bambini, ragazzi e adulti, ad ogni livello, si metteranno alla prova dopo un anno di formazione teatrale.

Si comincia domenica 27 maggio alle ore 17.00 all’Auditorium Fonato di Thiene (via Del Prete, 37), dove andrà in scena il saggio dei bambini delle elementari “Cuore di scuola”. Si prosegue poi alle 19.30 con “Storia dei tre fratelli Lehman”, saggio finale del corso ragazzi dell’Accademia veneta dello spettacolo.

Sabato 2 e domenica 3 giugno alle ore 21.00 esordiranno al Teatro Spazio Bixio (via Mameli, 4) le restituzioni finali dei corsi di Vicenza, con “Viva la rivoluzione!”, spettacolo degli adulti del corso di specializzazione “Evoluzione scenica III” (prenotazione consigliata). Martedì 5 giugno alle ore 19.00, sempre nello stesso teatro, si cimenteranno nella prova conclusiva del corso i bambini delle elementari con “Cuore di scuola”, mentre mercoledì 6 giugno alle ore 19:30 i ragazzi del corso avanzato si esibiranno in “Amleto 1911”. Giovedì 7 giugno alle ore 19.00 sarà la volta del corso dei ragazzi delle scuole medie che porteranno in scena “Supereroi”. Si prosegue venerdì 8 giugno alle ore 21.00 con “Dubbi amletici”, prova finale del corso del primo anno per adulti “L’energia è di scena” (prenotazione consigliata). Domenica 10 giugno alle ore 18.45 e 21.00 andranno in scena gli adulti del secondo anno del corso “Evoluzione scenica I” con una doppia replica di “Fame in alto mare” (prenotazione consigliata).

Lunedì 11 giugno alle ore 21.00 si tornerà a Thiene, Auditorium Fonato, con “Dubbi amletici”, saggio degli allievi del corso per adulti dell’Accademia veneta dello spettacolo. Stessa prova finale “Dubbi amletici” anche per gli adulti del primo anno del corso “L’energia è di scena” di Arzignano, che saranno impegnati martedì 12 giugno alle ore 21.00 sul palcoscenico del Teatro Mattarello (C.so Mazzini, 22).

Sabato 16 e domenica 17 giugno alle ore 21.00 allo Spazio Bixio di Vicenza, doppia prova finale per il primo gruppo di allievi del terzo anno di “Evoluzione scenica II”, impegnati con “Him-mel-weg” (prenotazione consigliata). Si chiude allo Spazio Bixio con un altro doppio appuntamento, giovedì 21 e venerdì 22 giugno alle ore 21.00, che vedrà protagonista il secondo gruppo di allievi del terzo anno di “Evoluzione scenica II”, impegnati in “Mille millesimi ovvero fantasia immobiliare” (prenotazione consigliata).

Tutti i corsi sono stati tenuti da professionisti della formazione teatrale, quali Piergiorgio Piccoli, Aristide Genovese, Anna Zago, Ester Mannato, Paolo Rozzi, Anna Farinello, Max Fazenda, Gilda Pegoraro, Susanna Bartolamei.

Theama Teatro nasce nel 2001 dalla collaborazione di operatori culturali con competenze teatrali, tecniche e artistiche che da parecchi anni si occupano di spettacolo dal vivo e formazione. Lo scopo primario dell’associazione è la valorizzazione e la diffusione dell’arte, dello spettacolo e della cultura tramite la formazione teatrale e tramite eventi performativi di particolare interesse. L’attività formativa si realizza attraverso l’organizzazione e la conduzione di corsi che mirano ad accrescere le conoscenze dei partecipanti nel campo dell’arte, dello spettacolo e della comunicazione. Parallelamente, Theama Teatro svolge un’attività di preparazione, crescita e approfondimento di alcuni temi per la formazione del “pubblico”, giovane e meno giovane, che fruisce degli spettacoli teatrali. Questa azione viene svolta anche nella scuola, in collaborazione con le istituzioni didattiche. L’attività di produzione di spettacoli si dedica al repertorio della nuova drammaturgia (moderna e contemporanea), alle rielaborazioni della tragedia classica e ai progetti multimediali, con l’obiettivo di coinvolgere e formare anche un pubblico giovane. Tra le produzioni nazionali si segnalano nel 2011 “Confidenze troppo intime” con Anna Valle, nel 2013 “Signore e signori” con Natalino Balasso, nel 2015 “Mister Green” con Massimo De Francovich e Maximilian Nisi, nel 2016 “Fiore di cactus” con Benedicta Boccoli e Maximilian Nisi. Fondatori dell’associazione sono: Piergiorgio Piccoli, Aristide Genovese, Ester Mannato e Anna Zago.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI SONO AD INGRESSO LIBERO

Per informazioni e prenotazioni:

info@theama.it

0444 322525 – da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18)

345 7342025 – sabato e festivi (dalle 10 alle 18)

Informazioni e accrediti per la stampa:

Ufficio Stampa Theama Teatro

uffstampa@theama.it