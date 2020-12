A Vicenza aperto il nuovo ufficio postale in via Zampieri

Poste Italiane informa che oggi, venerdì 11 dicembre, l’Ufficio Postale di Vicenza 6 ha riaperto nella nuova sede di via Zampieri 13, poco distante dalla precedente ubicazione di via del Mercato Nuovo.

Il nuovo Ufficio Postale è stato progettato per poter dare risposte funzionali alle esigenze dei cittadini in una zona della città in cui i flussi di clientela sono sempre stati molto intensi. La nuova sede, con una superficie destinata al pubblico di oltre 80 mq., è dotata di 7 sportelli a cui si aggiungono 2 sale consulenza e uno sportello Atm Postamat che rappresenta un ulteriore canale di accesso ai servizi, assolutamente coerente con le attuali esigenze di distanziamento interpersonale per la tutela della salute dei cittadini.

Poste Italiane ricorda che anche presso l’Ufficio Postale Vicenza 6 è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp: basta memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a conseguire la prenotazione del ticket. Per gli uffici abilitati alla prenotazione su WhatsApp è stata riattivata anche la possibilità di prenotare il proprio turno allo sportello da smartphone e tablet utilizzando l’app “Ufficio Postale” oppure da pc collegandosi al sito poste.it, senza la necessità di registrarsi.

L’Azienda coglie l’occasione per ricordare che l’Ufficio Postale Vicenza 6 è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19.05, e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.