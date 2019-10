A Vicenza Abilmente: le arti incontrano i social

Al Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group le arti antiche incontrano i social. Tra le novità, anche la prima Prova d’Arte con cui la Corporazione delle Arti assegnerà attestati di qualifica professionale alle ricamatrici più meritevoli.

Nel quartiere fieristico di Vicenza, dal 17 al 20 ottobre.

Arti antiche ma più vive che mai grazie alla passione delle nuove generazioni a cui è affidato il compito di non disperdere la tradizione del ricamo e del merletto, patrimonio culturale del nostro Paese e grande protagonista di Abilmente Vicenza, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group SpA (IEG) in programma dal 17 al 20 ottobre in fiera a Vicenza. La riscoperta in chiave moderna delle Arti di Filo partirà dalla Hall 2 del Quartiere Fieristico di IEG, interamente dedicata a queste tecniche, con alcune novità assolute. Dalla collaborazione con la rivista Giuliana Ricama nasce #INSTAEMBROIDERY, progetto che coinvolge sette giovani artiste del ricamo diventate vere e proprie influencer grazie ad Instagram: Federica Manente di @the.venice.stitch, Bianca Sannolo in arte @biancahodselle, Jelena Saveljeva di @jelena.fashionembroidery, Patrizia Silingardi (@patrizia_silingardi_), Chiara e Pola di @parlamidilana, Elena Ciarrocchi di @ecci.goldwork e Maria Francesca Broggini di mfb_embroidery. Unite dalla passione per il ricamo, con cui possono esprimersi liberamente e trasmettere emozione e sentimento, esporranno le proprie opere ad Abilmente, mettendosi a disposizione di cultori e semplici curiosi per svelare i segreti del loro lavoro. Presente ad Abilmente per la prima volta anche la Corporazione delle Arti, associazione di categoria delle insegnanti di Arti di Filo italiane nata con lo scopo di creare una rete di professionisti per divulgare, rivalutare e promuovere il riconoscimento del ricamo, del merletto, della tessitura e del cucito non sartoriale. Il 17 ottobre Abilmente sarà teatro della prima Prova d’Arte della Corporazione, attraverso cui i partecipanti – tutti maestri professionisti del settore – potranno ottenere un attestato di qualifica professionale che vedrà riconosciuta la loro abilità. I candidati che presenteranno un curriculum dettagliato, alcuni manufatti prodotti corredati da scheda esplicativa e che eseguiranno dal vivo alcuni lavori verranno valutati dalla Corporazione in collaborazione con una commissione composta da valenti e riconosciuti professionisti italiani e stranieri scelti tra tecnici del settore, storici dell’arte e del costume e responsabili di importanti istituzioni attive in campo tessile e artistico. Tornano infine oltre trentacinque tra le più importanti scuole e associazioni di ricamo provenienti da tutta Italia che metteranno a disposizione dei visitatori il loro sapere, proponendo corsi esperienziali aperti a tutti. Creatività a 360°, mostre di arte tessile, aree d’ispirazione e momenti di incontro completano il mondo di Abilmente, un’esperienza di condivisione e scambio all’insegna della libertà creativa, occasione per migliaia di appassionate di incontrare le creative più seguite dalle community italiane. INFORMAZIONI UTILI: Abilmente Vicenza è in programma da giovedì 17 a domenica 20 ottobre 2019 nel Quartiere Fieristico IEG di Vicenza, Via dell’Oreficeria 16, Vicenza. Orari: dalle 09.30 alle 19.00. Biglietto intero acquistabile in cassa € 12,00. Biglietto online, ridotto con cartolina promozionale, ridotto con Carta Famila ed Emisfero e ragazzi da 13 a 18 anni e over 65 € 10,00. Biglietto per più giorni (2) € 17,00. Ingresso gratuito bambini fino a 12 anni compresi, disabili e un accompagnatore per ogni disabile.

I titoli di ingresso gratuiti dovranno essere ritirati alle casse. Ogni giorno è previsto il servizio gratuito di bus navetta con autobus SVT dalla Stazione Centrale di Vicenza alla Fiera. Orari: ogni 20 minuti dalle 8.00 alle 19.30, con orario continuato (fermate a richiesta lungo il percorso).

